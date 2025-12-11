В чем сложность тестирования самокатчиков на знание ПДД

В России действительно можно ввести обязательное тестирование самокатчиков на знание правил дорожного движения – это в разы повысило бы безопасность граждан. Однако технически это будет очень сложно осуществить, так как у россиян есть возможность приобрести собственный самокат без аренды через какие-либо сервисы, объяснил 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

«Вот ездят тысячи людей на электросамокатах. Понятно, на арендных не будет допуска. А на собственных — личных, арендованных не через глобальные сервисы — как будут контролировать? Большой вопрос», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сложности возникнут еще на первоначальном этапе, когда экзаменовать придется огромный поток желающих передвигаться на самокатах.

Напомним, с инициативой об обязательной проверке самокатчиков на знание ПДД в очередной раз выступил сенатор Артем Шейкин, подчеркнув, что речь идет о полноценных участниках дорожного движения наряду с автомобилями и мопедами. Аналогичную идею он уже озвучивал в прошлом – тогда член Совфеда отмечал, что также важно разработать черный список, в который будут заносить электросамокатчиков и других пользователей кикшеринга, нарушающих ПДД.

