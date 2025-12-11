Эпоха дизайна прошла: мировые автокомпании делают машины как под копирку

В автомобильной промышленности бренд-инжиниринг стал обычным явлением. Многие производители, включая General Motors, используют этот метод для сокращения расходов. Chevrolet Trailblazer, Buick Rainier, GMC Envoy и Oldsmobile Bravada - все эти машины практически идентичны.

Однако с течением времени ситуация изменилась. Сегодня многие машины, построенные на одной платформе, имеют совершенно не похожий дизайн. Например, Chevrolet Tahoe и GMC Yukon выглядят по-разному, несмотря на общую конструкцию.

Тем не менее некоторые компании продолжают придерживаться стратегии клонирования. Пример тому - Toyota GR86 и Subaru BRZ, которые практически неотличимы друг от друга. Эта практика сохранилась и во втором поколении моделей.

Ситуация еще больше усложнилась с объединением брендов для создания новых моделей. Toyota и Subaru сотрудничают в разработке bZ (bZ4X) и Solterra. Их партнерство распространяется на Toyota C-HR и bZ Woodland, а также на идентичные аналоги от Subaru, известные как Uncharted и Trailseeker.

Специалисты портала CarScoops считают, что Toyota и Subaru являются лучшим современным примером создания клонов во имя сокращения расходов и экономии средств. Однако Ford и Nissan также не отстают в этом направлении.

Так, Ford планирует выпуск двух новых электромобилей на базе французских технологий в сотрудничестве с Renault. Первый из них должен появиться в начале 2028 года. А японский Nissan недавно представил подключаемый гибридный автомобиль Rogue 2026 года, который является перелицованным Mitsubishi Outlander PHEV.

Эти примеры показывают, что автопроизводители перестали уделять внимание своей индивидуальности, работать над созданием уникальных дизайнов и вкладывать душу в свою продукцию. Цель компаний - максимальное извлечение прибыли с продаж, однако вряд ли даже самые преданные фанаты брендов оценят такую политику производителей.

