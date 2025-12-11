Какие авто быстрее остальных "умирают" на зимних дорогах в РФ

Автоаналитик Сергей Нестеров перечислил марки машин, которые буквально разгребают снег бампером, после чего сразу отправляются на ремонт.

© Vse42.ru

Каждую зиму с первыми серьёзными морозами СТО заполняются под завязку. Мастера уже давно заметили закономерность: если холод продержался хотя бы неделю – готовься к наплыву клиентов. Подвеска реагирует на любую дорожную мелочь – кочку, яму или коварно ровный снег, который легко превращается в ловушку.

Автоэксперт Сергей Нестеров отмечает: главный враг зимних дорог – низкий клиренс. В городе первыми в зоне риска оказываются Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan.

– Они буквально "работают лопатой" по снегу. Плюс стандартные амортизаторы на морозе дубеют, и удар идёт напрямую в металл, – объяснил специалист.

Кроссоверы живут дольше, но и они не всегда выдерживают. Попал в замаскированную яму – получай одно и то же: цех, подъёмник и счёт на десятки тысяч.

Ремонт подвески сейчас обходится от 7 до 25 тысяч рублей. А если пострадала шаровая опора или погнулся рычаг, сумма легко переваливает за 40 тысяч рублей. Об этом пишет Nash Gorod.