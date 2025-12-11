Названы три кроссовера, которые удивили в 2025 году

В последние месяцы 2025 года несколько кроссоверов приятно удивили существенным ростом продаж. В основе успеха - локализация, широкая адаптация к местным условиям эксплуатации и хорошее соотношение цены и качества.

Tenet T4

Начальная модель российского бренда Tenet появилась на рынке в августе 2025 года и по итогам ноября 2025 года заняла четвертое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в России (4535 шт.). Успеху поспособствовало не в последнюю очередь техническое родство с хорошо знакомым в России компактным кроссовером Chery Tiggo 4.

Выпуск Tenet T4 налажен на заводе "АГР Холдинг" в Калуге, где машину серьезно адаптировали к российским условиям эксплуатации. В частности, для защиты кузова от внешних воздействий днище и скрытые полости проходят дополнительную обработку воском, предусмотрена антигравийная и антишумовая защита. Лакокрасочное покрытие используется многослойное, с толщиной до 130 микрон. Пакет же зимних опций - исчерпывающий. Базовый бензиновый "атмосферник" объемом 1,5 л мощностью 113 л.с. идет в связке с 5-ступенчатой "механикой" или с вариатором.

Старший 147-сильный турбомотор того же объема агрегатируется с 6-ступенчатым преселективным "роботом". Для менее мощной модификации предусмотрен передний привод. С более мощным двигателем с декабря 2025 года стала опционально доступна интеллектуальная система полного привода I-4WD.

Tenet T4 предлагается в четырех комплектациях, которые различаются типом силового агрегата и трансмиссии и списком оборудования. За базовую переднеприводную версию Tenet T4 с атмосферным мотором и "механикой" просят от 1 999 000 рублей. Самый дорогой полноприводный Tenet T4 с "преселективом" и турбомотором обойдется в 2 380 000 рублей.

Belgee X70

В ноябре 2025 года кроссовер Belgee X70 продемонстрировал убедительный результат, попав в топ-10 автомобилей в РФ - было реализовано 3578 машин. Такие результаты впечатляют вдвойне, если учесть, что эта модель, ведущая родословную от Geely Atlas Pro прошлого поколения, начинает устаревать. Покупатели проголосовали рублем за серьезную адаптацию к российским условиям (увеличенный слой ЛКП, тщательную антикоррозионную подготовку) и, конечно, за оптимальное соотношение цены и оснащения.

На сегодня среди "одноклассников" это один из самых доступных гольф-кроссоверов, конкурирующий напрямую с упомянутым Tenet T7. Модель поддерживают на плаву также плановые обновления. Последнее произошло в сентябре - Belgee X70 получил доработанный внешний дизайн, улучшенную шумоизоляцию и модернизированную мультимедийную систему, также был расширен набор опций. Кроссовер предлагается в двух комплектациях. Более доступная переднеприводная версия идет с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и надежным 6-ступенчатым "автоматом". Альтернатива версии 4х2 - полноприводный вариант, он появился в продаже в ноябре.

Помимо муфты подключения задней оси такие версии комплектуются 7-ступенчатым преселективным "роботом" и 48-вольтовым стартер-генератором, питающимся от литий-ионной 48-вольтовой батареи. Гибридный довесок помогает двигателю при разгоне, добавляя тяги и повышая экономичность.

За передне- и полноприводные исполнения обновленного Belgee X70 просят от 2 575 990 и 2 700 990 рублей, соответственно, а самая дорогая комплектация обойдется в 2 975 990 рублей.

Tenet T7

Старший брат модели T4 находится в близком родстве с соплатформенным Chery Tiggo 7 L, который продается в России с весны 2025 года. Выпуск налажен на заводе "АГР Холдинг" в Калуге. Как и в случае с младшей моделью, Tenet T7 разрабатывался с учетом российских условий эксплуатации. На заводе в Калуге модель проходит усиленную антикоррозийную обработку, а также антигравийную и антишумовую защиту. Серьезное внимание уделяется теплоизоляции салонов, внедрению уже в базовые комплектации моделей "теплых опций", повышению устойчивости лакокрасочного покрытия к реагентам и перепадам температур.

С момента запуска в августе 2025 года Tenet T7 демонстрирует высокий спрос. В первые недели продаж эта модель лидировала внутри бренда, но позже более доступный T4 начал брать верх. По итогам ноября было реализовано 4485 Tenet T7 (почти столько же, сколько Т4).

До октября ставка делалась на переднеприводные версии, где 1,6-литровый турбомотор (150 л.с.) сочетается с 7-ступенчатым преселективным "роботом". С октября в связке с тем же мотором и коробкой передач начали предлагать полноприводную трансмиссию I-4WD, которая помимо базовых предустановок "Эко", "Нормальный" и "Спорт" получила режимы "Бездорожье", "Грязь" и "Снег". Такой апгрейд сделал выбор для покупателей еще шире. Цены на моноприводный Tenet T7 начинаются с 2 680 000 рублей. Самый дорогой полноприводный вариант обойдется в 3 080 000 рублей.