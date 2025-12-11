Юрист Салкин: неправильная перевозка ёлки на автомобиле грозит штрафом

Юрист Михаил Салкин рассказал, что при перевозке ёлки на автомобиле она не должна загораживать обзор, световые приборы и государственный номер.

«За закрытие ёлкой госзнака выпишут штраф в размере 5 тыс. рублей или лишат права управления транспортным средством на срок до трёх месяцев по ч. 2 ст. 12.2 КоАП», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, также при перевозке ели необходимо иметь документы, подтверждающие её приобретение или законный спил.

Ранее председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин в разговоре с НСН напомнил, что у качественной новогодней гирлянды должен быть сертификат соответствия.