Россиян научили ездить в гололедицу

При выезде на гололед нужно снизить скорость автомобиля, при этом не используя педаль тормоза. Совет россиянам дал автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT.

По его словам, при выезде на лед динамика машины, особенно без зимних шин, меняется.

«Автомобиль будет пытаться либо вихлять, либо его может начать сносить в сторону. То есть машина будет с частичной потерей управляемости», — объяснил Попов.

Он отметил, что в этой ситуации нужно существенно снизить скорость без торможения. «Потому что даже АБС — это плохой помощник в данной ситуации. Нужно, сохраняя соединение двигателя с колесами, просто убирать ногу с педали газа, убирать скорость до приемлемых значений», — заключил эксперт.

Ранее автоэксперт Александр Коротков рассказал россиянам, как защитить автомобиль от аварий. По его словам, в этом поможет своевременная смена покрышек и адаптация к изменениям погоды.