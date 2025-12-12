"Москвич-2141" первых выпусков: какие на него были надежды

Опубликован ретротест Москвича 1988 года выпуска

© За рулем

Москвич‑2141 – машина грустной судьбы. Прекрасно задуманный автомобиль сгубило отвратительное качество сборки и отсутствие нормальных моторов. Врожденный «порок сердца» преследовал его почти всю жизнь.

А вот с качеством не всегда было плохо, что доказывает этот Москвича 1988 года выпуска. То был последний год, когда на конвейере АЗЛК одновременно собирали переднеприводный 2141 и прежний 2140. И последний год, когда качество было неплохим.

Прочная Таврия

Редкий цвет Таврия имеет свойство менять оттенок в зависимости от освещения. Краску на этой машине пришлось обновить, и при малярных работах вскрылось много любопытного. Например, на ранних Москвичах в дверях стояли продольные усилители. Нетрудно догадаться, как это хорошо для безопасности – а повышенная жесткость кузова давала и собранность на дороге. Но уже в следующем году усилители «оптимизировали».

Почти все панели кузова оцинкованы! Для первых автомобилей кузовные панели везли из-за границы (в первую очередь из Германии) для отладки производства. Позже качество металла сильно изменилось и оставалось весьма средним до конца жизни 41‑го. Про оцинковку уже и не вспоминали. Понятно, почему ранние Москвичи‑2141 сохранились лучше тех, что сделали в 90‑е: последние или сгнили, или развалились. Кличка «Гнилогор», которую в 90‑х годах получил Святогор, говорит сама за себя.

Ответственный подход к сборке первых партий чувствуется и внутри. Дело не только в богатом югославском велюре необычного светло-сиреневого цвета – панели интерьера подогнаны на удивление ровно и аккуратно.

Конечно, было бы наивно ждать полной тишины от жесткого пластика конца восьмидесятых, да и возраст берет свое. Но на фоне гремящих с конвейера поздних салонов 90‑х, этот – сама тихоня. И как же интерьеру Москвича идет коричневый цвет!

Порок сердца

В свое время «сорок первый» удачно занял нишу между «девяткой» и Волгой. Цена Москвича была ближе к вазовской машине, но по вместимости он как минимум не уступал ГАЗ-24-10. Надо ли говорить о практичности – широченная пятая дверь вкупе с раскладывающимся задним диваном делала Москвич мечтой дачника.

Но до дачи еще надо было доехать, а делал это Москвич весьма неспешно. Основной проблемой было отсутствие нормального двигателя. Ни один из спроектированных специально под «сорок первый» моторов так и не пошел в серию. А полноценной замены не было. Ни жигулевский мотор 2106, ни появившийся в середине девяностых УЗАМ объемом 1,7 литра не могли нормально разгонять достаточно крупный Москвич.

По изначальным планам даже базовый карбюраторный мотор 1.8 должен был развивать 95 сил. А еще были запланированы двухлитровый агрегат и турбодизель. Лишь в конце 90‑х годов, когда под капотом прописался двигатель 2.0 Renault F3R, «сорок первый» поехал так, как должен был с самого начала.

Управляемость изначально стала жертвой комфорта. Той живости, что была у восьмого семейства Лады, в Москвиче нет и в помине. Зато как он хорош на автостраде! Идет стойко и ровно, не реагируя на ветер или колею. Машину не ведет в сторону на старте. Не секрет, что Simca 1308 по ряду причин стала образцом при создании внешности (у машин 86–87‑го годов выпуска даже задние боковые стекла были от нее). Но в техническом плане вдохновение во многом черпалось от тогдашнего Audi 100.

Передний привод с продольно расположенным мотором внес свои особенности в компоновку, вроде главной пары перед коробкой передач или стоящего сбоку радиатора. Полуоси равной длины давали Москвичу не только стабильность на ходу, но и неплохую проходимость. Остается только гадать, на что он был бы способен с полным приводом. Который тоже планировали…

МОСКВА И МОСКВИЧ

Фраза «ах, если бы» применительна к Москвичу‑2141 дважды. Второй шанс предоставился ему в конце девяностых годов. Правительство Москвы выкупило завод и выделило огромные средства на его развитие. Но распорядились ими с халатностью. Вместо того чтобы отладить качество и, возможно, запустить недостроенный моторный завод, Москвич стал плодить странные модификации.

Директором завода тогда был Рубен Асатрян. Под его руководством началась подлинная выставка уродцев: Юрий Долгорукий, Калита, Князь Владимир. Апофеозом театра абсурда стал двухдверный Дуэт – страшнее автомобиль еще нужно поискать.

Единственным светлым пятном стала модификация с двухлитровым двигателем Renault, который дал Москвичу ту динамику, которую он должен был иметь с самого начала. Но на судьбу завода это уже не повлияло, и в 2001 году конвейер снова был остановлен.

Ожидание и реальность

Да-да… Должно было быть… Задумывалось… Москвич‑2141 – олицетворение поговорки «хотели как лучше, а вышло как всегда».

Спроектированный «сорок первый» и тот, что поступил в продажу – это совершенно разные машины. Москвичи первых выпусков и «оптимизированные» впоследствии тоже заметно отличаются.