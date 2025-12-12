500 сил, черный орех и 11 слоев: первый тест-драйв GAC S9

Полноразмерному кроссоверу GS8 недолго осталось возглавлять российскую модельную линейку GAC. Уже в наступающем году эстафету примет новый флагман марки S9 – чуть более крупный, но заметно более мощный автомобиль. И нам уже удалось на нём прокатиться!

Почти без лица

Кроссовер GAC S9 дебютировал в апреле нынешнего года на Шанхайском автосалоне. В фирменной табели о рангах модель, согласно индексу, позиционируется на ступеньку выше, чем S7. Который, к слову, тоже приедет в Россию, но ещё раньше – уже в начале 2026 года. «Девятка» выглядит почти так же, как «семёрка» и… почти как любой китайский гибридный кроссовер. Да хоть тот же Lixiang. Быть может, их дизайнеры сидят в одном чате?

Смотрим спереди: светящаяся монобровь, гладкий нос без решётки радиатора, небольшие воздухозаборники в нижней части бампера и по его углам. Всё это мы уже где-то видели – S9 банально не хватает узнаваемости. Но хорошо, что хотя бы узкие фары головного света всё-таки пристроили над бампером, а не в нём – иначе машина выглядела бы как затерявшийся в толпе актёр массовки. А вот в профиль «девятка» уже похожа на GAC: двери и пороги живо напоминают GS8.

Дверные ручки, кстати, самые неудобные из возможных – выкидные, как на кроссоверах GS3 или GS4. В задней части интересны разве что фонари – это прямоугольные светодиодные панели, рисунок которых можно менять на свой вкус через мультимедийную систему. Идеально для тех, кто считает, что индивидуальность можно выразить светодиодной гирляндой. S9 – автомобиль довольно крупный: габариты модели составляют 5060 х 1950 х 1760 мм, колёсная база – 2930 мм. Таким образом, S9 на 80 мм длиннее, но на 20 мм ниже GS8.

Дорожный просвет невелик – всего 180 мм, диаметр колёсных дисков – 21 дюйм. В качестве опции предлагается двухцветная окраска кузова оттенками Galaxy Blue и Silver. Над ветровым стеклом расположен лидар автопилота третьего уровня ADS 4.0 Max разработки Huawei. За автономное вождение также отвечают три радара миллиметрового диапазона, 11 камер и 12 ультразвуковых датчиков, но у нас это хозяйство работать не будет.

Ни единой кнопки

Интерьер GAC S9 тоже типичен для современных «китайцев», и это, увы, не комплимент. «Приборка» – аккуратно интегрированный в переднюю панель 12,3-дюймовый экран. Оформление тоже характерное: посередине нарисована крупная машинка, слева – мелкие цифры бортового компьютера, справа – актуальный источник музыки. Классических шкал найти не удалось – на это не было ни времени, ни возможности, поскольку весь интерфейс был на китайском. Подозреваю, что их на «девятке» и нет.

Панель приборов, как и многие другие функции, управляется парой металлических барабанчиков на спицах приплюснутого руля. Тачскрин мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма работает на операционной системе Harmony Space 5 от Huawei – экран яркий, чёткий и очень шустрый, претензий к нему нет никаких. Центральная консоль и тоннель – это дефлекторы, две площадки для смартфонов с беспроводными зарядками и пара подстаканников.

На этом всё. Кнопок здесь нет ни одной, поэтому салон выглядит, как комната человека, выбросившего из неё всё лишнее, включая здравый смысл. Благо, хотя бы дефлекторы управляются по старинке – руками, без сенсорного экрана. Компенсировать абсолютно нечитабельную панель приборов призван, как заявлено, «крупнейший в классе 27-дюймовый проекционный дисплей». У задних пассажиров в потолке есть откидной 17,3-дюймовый экран для просмотра развлекательного контента, собственная зона климата и люк в крыше. У правого – ещё и откидной столик. Почему только у него? Вопрос риторический.

Кресла получились плоскими, но уютными. У них весьма неплохой профиль и довольно мягкий наполнитель – из 11 слоёв, подчёркивают китайцы. Прямо торт «Наполеон» какой-то. Кроме подогрева и вентиляции, есть 18 режимов массажа. На домашнем рынке, где S9 продаётся с сентября, кроссовер доступен в двух вариантах компоновки салона – классической пятиместной (2+3) и шестиместной (2+2+2) с тремя рядами кресел.

В России выбора не будет, поэтому представители GAC спросили нас, какую версию лучше выбрать для отечественного рынка, что, мол, у вас любят больше? Мнения разделились. Лично я проголосовал за шестиместную версию как более универсальную, но остался в меньшинстве (в хорошем смысле). А зря, ведь третий ряд можно сложить, получив багажный отсек объёмом в 1005 литров. Если мерить под крышу, конечно.

С разложенными креслами получится всего лишь 255-литровый багажник против 960-литрового у пятиместной версии, но это лишь вопрос трансформации. Другое дело, что трёхместный диван можно тоже сложить, получив таким образом почти два кубометра пространства – 1950 литров. А раздельные кресла второго ряда шестиместной версии трансформации лишены.

Впрочем, едва ли кто-то будет возить в «девятке» холодильники или мебель – с отделкой салона нежной наппой и, цитата, «столетним чёрным орехом из Северной Америки». В общем, посмотрим, какая версия S9 в итоге доберётся до России. На самом деле, это скорее вопрос цены, поскольку трёхрядная версия всегда дороже.

Параллельная схема

GAC S9, точно так же, как и младший брат S7, построен на платформе EV+, разработанной специально для электромобилей и гибридов. Поскольку «девятка» – не последовательный, а параллельный гибрид, бензиновый 1,5-литровый 160-сильный турбомотор крутящим моментом 220 Н·м нужен не только для подзарядки тяговой батареи Xiaoyao ёмкостью 44,5 кВт·ч производства CATL.

ДВС способен подключаться на высоких скоростях, помогая паре электромоторов – 231-сильному (250 Н·м) на передней оси и 109-сильному (143 Н·м) на задней – вращать колёса. Такая схема более практична, чем последовательная. Совокупная мощность силовой установки S9 составляет ровно 500 лошадиных сил. Пиковый крутящий момент – 613 Н·м. До 100 км/ч кроссовер обещает разогнаться за 6,6 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч.

Полного заряда батареи S9 должно хватить на 202 км пробега на электротяге (по циклу WLTC), суммарный запас хода с 60-литровым баком бензина – 1200 км. Правда, уже по китайскому циклу CLTC. Также обещана «самая быстрая в классе» зарядка батареи: пополнить ёмкость с 30 до 80% можно всего за 15 минут. Стоит отметить, что все вышеуказанные параметры действительны для рынка Поднебесной. В российском исполнении кроссовера, предупреждают китайцы, они могут отличаться.

Немного испытаний

Ездовая программа, традиционно для тестов в Китае, была максимально краткой и незатейливой: автомобиль привезли на закрытую площадку, где построили импровизированные препятствия и обозначили конусами дорожку для испытаний максимального ускорения. Между ними можно было промчаться, чтобы хоть немного ощутить управляемость и плавность хода кроссовера.

Ну как «промчаться»… Стоило только ускориться в повороте по-взрослому, как сидящий справа инструктор хватался за подлокотник (потолочных ручек спереди нет) и начинал кричать «Slow down, slow down!». Кажется, будь у него выбор, он предпочёл бы катапультироваться. Не знаю, в каком из ездовых режимов был тестовый белый кроссовер, но на 110-метровой прямой автомобиль не успевал набрать 100 км/ч, а значит, разгон до сотни занял бы не менее восьми секунд, а по ощущениям – скорее девяти.

Вдобавок площадка из гладкого бетона была довольно-таки скользкой – пищал даже Michelin. На ходу S9 в целом напомнил GS8: он тоже достаточно мягкий и плавный, с ощутимыми кренами в поворотах, но не валкий. Правда, один момент насторожил: «восьмёрка» проглатывала лежачих полицейских, едва качнувшись, а «девятка» каждый раз встряхивала пассажиров, резко «отстреливая» задними стойками на отбой. Очень странные дела.

Особенно с учётом того, что S9 получил амортизаторы с регулировкой жёсткости (CDC), а у GS8 – обычные пассивные стойки. Опять же, неизвестно, в каком режиме была подвеска тестовой машины: наверняка китайцы «зажали» её в Sport перед покатушками. От рулевого управления откровений ждать не стоит: руль лёгкий и пустой в поворотах. Ну и с подготовленным испытанием на диагональное вывешивание автомобиль справился легко.

Макс и Ультра

В Китае у GAC S9 есть две комплектации с незатейливыми, но модными названиями – Max и Ultra. Топовая отличается от базовой наличием потолочного экрана для задних пассажиров, столиком для заднего правого пассажира и функцией «нулевой гравитации» переднего правого кресла, то есть возможностью разложить его почти в горизонталь и выдвинуть так называемую оттоманку.

Стоимость пятиместной версии в комплектации Max в Китае составляет 259 900 юаней или 2 818 000 рублей по нынешнему курсу. Шестиместный S9 в такой же версии чуть дороже – 269 900 юаней или 2 927 999 рублей. Комплектация Ultra с двумя рядами кресел обойдётся в 279 900 юаней (3 040 000 рублей по текущему курсу). Трёхрядное исполнение ещё дороже – 289 900 юаней (3 153 000 рублей).

В России, понятное дело, о таких ценах можно забыть. Боюсь, у нас S9 может оказаться как минимум вдвое дороже, чем на родине. И это при самых скромных прикидках. Стоит ли игра свеч? Посмотрим, а пока ждём «девятку» для подробного теста на отечественных дорогах. Едва ли приём будет тёплым – вокруг уже маячат тени многочисленных конкурентов. А эти хищники знают: если новичок пахнет компромиссами, значит, он уже наполовину добыча.