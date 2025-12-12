Водителям назвали способы уберечь двигатель от некачественного бензина

Ни один водитель не сможет определить качество бензина на глаз, но есть несколько простых правил, которые помогут снизить риски покупки некачественного топлива, рассказал технический тренер центра обучения международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов. Способы уберечь двигатель он назвал в беседе с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

В первую очередь эксперт рекомендовал избегать одиночных и малоизвестных АЗС, особенно вдали от крупных населенных пунктов. Он добавил, что на трассах часто встречаются временные заправки с нестабильными поставками, где велик риск нарваться на топливо сомнительного происхождения.

«Лучше отдавать предпочтение крупным сетевым станциям с известным брендом. У этих компаний есть собственные нефтебазы, выстроенная логистика поставок и система внутреннего контроля за качеством. Некачественный бензин туда просто не попадет — это репутационные риски, которые ни одна крупная сеть не допустит», — указал Ершов.

Собеседник «Ленты.ру» призвал обращать внимание и на такие косвенные признаки, как постоянный поток клиентов. Если на заправке стабильно есть очереди — это говорит о доверии к точке, убежден специалист. Люди не поедут второй раз туда, где после первой заправки двигатель начал троить или терять мощность, отметил он.

Не менее важен, по словам эксперта, и ценовой фактор. Стоимость на топливо у крупных сетей примерно совпадает, обозначил Ершов.

Если где-то бензин заметно дешевле — это тревожный сигнал. Он может быть разбавлен или не соответствовать октановому числу. Экономия в 5-7 рублей на литре может потом обернуться ремонтом инжектора или катализатора на десятки тысяч Константин Ершов автоэксперт

«На мой взгляд, правильный подход к заправке — это выбрать одну-две проверенные сетевые станции в оживленных районах, а затем внимательно понаблюдать за поведением машины, расходом и запуском двигателя. Так можно объективно понять, где топливо действительно качественное», — заключил спикер.

Ранее руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рассказывал о том, что зимой необходимо мыть автомобиль не реже раза в две недели. По словам эксперта, в это время года реагенты, грязь и снег быстро разрушают кузов, ускоряют коррозию, что делает правильный уход за автомобилем особенно важным.