Спасет ли от мошенников покупка подержанного автомобиля у юрлица

В последнее время вслед за рынком недвижимости в сфере подержанных автомобилей наблюдается тревожная тенденция. Бывшие владельцы оспаривают сделки купли-продажи, возвращая право собственности на свои машины. Этот феномен, который раньше касался в основном квартирных вопросов, теперь распространился и на легковушки.

В сложившейся ситуации покупатели машин с пробегом находятся в группе потенциального риска. Даже если понравившийся седан или кроссовер выглядит безупречно, а продавец кажется надежным, нет гарантии, что в будущем не появится иной субъект правоотношений, который решит вернуть свое имущество через суд.

Специалисты портала "Автовзгляд" рассказали, что делать тем, кто срочно нуждается в машине, но не может позволить себе покупку новой, и как обезопасить себя при покупке автомобиля у юридического лица.

Практика показывает, что приобретение машины у официального дилера или компании не всегда является надежным решением. Даже если в сделке участвует промежуточное звено, это не гарантирует, что автомобиль не будет оспорен в суде.

Известны случаи, когда авто, купленные у перекупщиков, возвращались прежним владельцам через суд. Единственной защитой в таких ситуациях, по мнению специалистов, становится договор с дилерским центром. Однако даже если суд вынесет решение в пользу покупателя, выплата может растянуться на годы.

Таким образом, относительно безопасным вариантом можно считать прямое приобретение автомобиля у юридического лица. Во-первых, оно не может продать имущество мгновенно, так как требуется длительная бумажно-бухгалтерская процедура. Во-вторых, на данный момент юридические лица редко обращаются в суд по поводу такого рода мошенничества. Однако это не значит, что риск полностью исключен.

Если у юрлица уже запущена процедура банкротства, он не имеет права продавать имущество, поскольку оно должно быть взыскано для уплаты долгов. Поэтому специалисты советуют проверять не только документы на машину, но и выписку из "Единого государственного реестра юридических лиц" ЕГРЮЛ, чтобы избежать покупки "кота в мешке" и не остаться без авто в одно мгновение.

