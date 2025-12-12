Стало известно, во сколько обойдется эксплуатация хетчбэка Solaris KRX

За три года владельцы хетчбэка Solaris KRX потратят на его обслуживание 1,1 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

© Газета.Ru

Так, каждый километр на Solaris KRX обойдется в 18,26 рубля. За год получается сумма 365,3 тыс. рублей, за три года — 1,09 млн рублей. Цена машины составляет 2,3 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховка ОСАГО, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Нижем Новгороде при среднем пробеге в 20 тыс. километров в год.

Solaris KRX — наследник популярной модели Kia Rio X. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с распределенным впрыском. Он развивает 123 л.с. Solaris KRX оснащается двумя видами коробок передач: 6-ступенчатой механической трансмиссией, а также гидротрансформаторным «автоматом» с шестью ступенями.

