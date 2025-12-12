Как выбрать незамерзающую жидкость для автомобиля

Незамерзающая жидкость — важный элемент ухода за автомобилем зимой. Она помогает поддерживать чистоту лобового стекла даже при низких температурах, обеспечивая безопасность движения. Однако выбор качественной незамерзайки — задача непростая. Автоэксперт Андрей Бундин рассказал «Вечерней Москве», на что важно обратить внимание при выборе зимней стеклоомывающей жидкости и при какой температуре ее нужно заливать в машину.

Как выбрать незамерзающую жидкость

По его словам, в составе незамерзайки должен быть изопропиловый или этиловый спирт.

— Самое главное, чтобы в составе были безопасные для здоровья компоненты, а не например, метиловый спирт. Он запрещен в России с 2000 года из-за своей токсичности. Его использование опасно для здоровья водителя и пассажиров, — предупредил специалист

Также на упаковке незамерзающей жидкости обязательно должна быть указана температура ее использования, отметил эксперт:

— Этот показатель определяет, при какой температуре жидкость начнет терять свои свойства. Обычно на упаковке указывают минимальную температуру эксплуатации. Например, «до минус 20 градусов» означает, что жидкость сохранит свою эффективность до указанной температуры.

Кроме того, как рассказал эксперт, у незамерзающей жидкости не должно быть резкого, неприятного запаха:

— Незамерзайка попадает на лобовое стекло автомобиля, рядом с которым находятся воздухозаборники. Испарения жидкости будут также попадать в салон. Резкий запах может вызвать неприятные ощущения у водителя и пассажиров, например, головные боли или аллергическую реакцию.

По мнению автоэксперта, при выборе не стоит ориентироваться на цену и бренд.

— Даже очень дорогая зимняя стеклоомывающая жидкость популярных брендов может проявить себя хуже, чем более дешевые варианты, — уверен Бундин. — Качество незамерзайки невозможно определить на вид, его можно оценить только при использовании, наблюдать, как она будет вести себя при больших минусовых температурах.

Опасна ли некачественная незамерзайка для авто

Специалист отметил, что некачественная зимняя стеклоомывающая жидкость не может навредить автомобилю.

— Однако если градус замерзания не соответствует заявленному, то она превращается в лед. Водителю придется долго прогревать систему, чтобы жидкость растаяла, и сливать ее, — объяснил Бундин.

Когда нужно заливать незамерзающую жидкость

Пользоваться незамерзайкой можно уже при приближении температуры воздуха к нулевым значениям, заверил автоэксперт.

— Если этот момент пропустить, и в бачке останется обычная вода, то она замерзнет, и водителю придется долгое время размораживать жидкость. Например, заезжать в теплый, крытый паркинг, оставлять включенную машину, чтобы тепло двигателя быстрее растопило лед в бачке, — предостерег собеседник «ВМ».

