Этот электрический Volkswagen Beetle разгоняется до 100 км/ч быстрее чем 911 GT3

Электричество открыло новый мир возможностей для тюнеров, позволяя им вкладывать серьёзную мощность в автомобили, которые изначально никогда не создавались под большие моторы.

© Carakoom

Возьмём, к примеру, этот неброский классический VW Beetle. Снаружи он по-прежнему выглядит так, будто едет через сонную деревушку. Но внутри скрывается такой запас мощности, что любой современный суперкар невольно нервничает.

Построенный немецкой мастерской Knepper Bugs & More, этот Beetle когда-то нашли гниющим на свалке в Калифорнии. Knepper выкупили машину, отправили к себе в мастерскую и начали долгий процесс восстановления, избавившись от штатного силового агрегата в пользу чего-то куда более мощного и современного.

Теперь Beetle приводит в движение тот же электромотор, что стоит на задней оси Tesla Model S. Однако его доработали для работы на повышенном напряжении, что подняло отдачу выше 600 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Нет, это не опечатка — эта штука выдаёт почти втрое больше мощности, чем некоторые современные хот-хэтчи.

Передача момента осуществляется через полуоси от Porsche 930, а энергия поступает из 17 аккумуляторных модулей, взятых у Porsche Taycan. Получился настоящий монстр Франкенштейна из высокотехнологичных электрических компонентов, втиснутых в машину, которая в оригинале еле дотягивала до 50 л.с.

Неизвестно, насколько выросла масса после электропеределки, но ясно одно — теперь этот Beetle стал настоящим оружием.

По данным Knepper, разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды. Это уже территория суперкаров. Новый Lamborghini Temerario с его битурбо-V8-гибридом делает то же самое за 2,7 секунды. А актуальный Porsche 911 GT3? Ему нужно 3,4 секунды, так что он быстро исчезнет в зеркале Beetle.

Полной зарядки хватает примерно на 250 км хода. Если же ехать так, как эта машина теперь просит — ближе к 100 км. Но это вряд ли кого-то расстроит.

Чтобы выдерживать такую прибавку мощности, подвеска и тормоза взяты в основном от Porsche 944, а также добавлены детали от KW и Bilstein, позволяющие VW справляться с возросшей нагрузкой.

Кузов тоже переработан: Beetle теперь окрашен в приятный оттенок Marathon Blue, стоит на классических колесах Porsche, а клиренс уменьшен, создавая более агрессивный облик. Есть ещё небольшой спойлер из карбона — и больше ничего, что намекало бы на мощность уровня Lamborghini Huracan.

Салон при этом поражающе простой. Сохранили оригинальную приборную панель и торпедо — они обновлённые, но полностью аутентичные. Установили пару кресел Recaro от BMW 2002. Старый рычаг КПП заменён небольшим цифровым экраном для выбора направления движения.

Чтобы доказать надёжность проекта, команда Knepper совершила на этом Beetle путешествие длиной 8 000 км, проехав по Бельгии, Франции, Испании, Португалии, Люксембургу и даже переправившись через Гибралтар в Северную Африку.