Ведро, хотя и надежное: почему вам не нужен Mitsubishi Lancer X

Lancer десятого поколения — хороший вариант, если вам нужно повседневное экономичное транспортное средство. В целом автомобиль, как принято считать, зарекомендовал себя достаточно надёжным. Но тогда почему некоторые владельцы его тихо ненавидят и радуются факту продажи? Выходит, за популярной японской машиной водятся грешки? Выясняем о них из отзывов пользователей на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

Владельца с ником id13761803 седан разочаровал буквально со всех сторон.

«Хочу оставить правдивый отзыв о Лансер 10 поколения. Это у меня второй такой автомобиль, был на мкпп сейчас на вариаторе. В митсубиси вообще разочаровался. Не верится , что такой автомобиль могли сотворить в японии. Если сравнивать с тойтой или хондой лансер это нечто межу вазом и китайской дешовкой. Кузовной металл жестянка, слабое лкп, пластик салона убогий, подсветки кнопок стеклоподъёмников нет, приходится на ощупь, управляемость можно сравнивать со старой советской классикой. После 60000 км пробега, началось всё сыпаться, рулевая рейка, задняя подвеска, пружины задние просели (тяжести не вожу). На вариаторе тяжело разгоняется, валкая в повороты входит тяжело. А обшивка сидений какая-то тряпка стнтетическая, на которой вообще сидеть неприятно. Если купил митсубиси то надо понимать, что придется брать молоток и напильник и доробатывать. И ещё запчасти оригинальные очень дорогие, а для бюджетного лансера это не приемлимо».

У Талдытова Романа за 77 тысяч километров ничего не сломалось, но претензии всё равно есть.

«Качество ЛКП — отвратительное. Любая веточка оставляет такой след, как будто проволокой поцарапали. Один раз случайно неудачно отстегнул ремень безопасности таким образом что пряжкой от ремня слегка ударил по торцу двери. Какого же было моё удивление тем, что через пару недель скол начал РЖАВЕТЬ.

Из за неудачной развесовки (морда очень тяжёлая, а зада нет) при резких маневрах, либо при небольшом торможении в повороте передок срывает в занос.

Вариатор — это зло. Он не едет. По ощущением примерно так: едешь в вялотекущей пробке. Захотел перестроиться, слева есть место, нажимаешь газ почти до упора, а машина не едет. Зато через несколько секунд, когда место слева уже занято с воем трансмиссии и мотора машина начинает разгоняться при этом разгон продолжается даже если ослабить давление на педаль газа! (Один раз догнал ВАЗ 2110 в задний бампер). Приходиться резко жать на тормоз. При этом в городе расход бензина около 14-17 литров АИ 95. Причем вроде и не гоняешь (не получается) но при этом жрёт как лошадь.

Плохая шумоизоляция. Вернее не так — её просто нет. Сняв обшивку двери для замены колонок обнаружил голый металл. У меня даже в десятке Жигулей был с завода проложен какой-то тонкий листок шумки.

Отсутствует в комплектации с данным мотором климат-контроль. Его даже за деньги нельзя поставить.

Ещё хочу посмотреть в глаза тому человеку, который решил поставить кнопки обогрева сидений между сидений перед центральным боксом. Людям небольшого роста из-за сильно придвинутого вперед сидения чтобы включить или выключить обогрев руку нужно вывернуть назад так, что с первого раза не каждый сможет. Да и включать приходиться вслепую на ощупь. При этом иногда вместо того чтобы выключить случайно включаю ещё сильнее. УЖАС.

Руль не регулируется по вылету. (на дворе 21 век, да и цена машины не маленькая)

Дальний свет включается таким же способом как на других машинах мигание дальним (рычажок к себе). И получается — захотел мигнуть, а получилось включить дальний свет. Чтобы выключить надо опять повторить (мигнуть).

Убогий пластик в салоне, дребезжащий на дверях.

При езде с полуоткрытыми стеклами — они дребезжат на кочках

Магнитолу в солнечную погоду не разглядеть — красная подсветка бликует».

Sergey L. столкнулся с масложором и занимался ремонтом двигателя.

«Авто был пятилетним 80000 км. Пробег был похож на настоящий, либо скручен, но ненамного. Движка при покупке работал ровно и ничего не предвещало засады. Купив за очень выгодную цену для того времени я поехал счастливый домой. Вскоре проявился дикий масложор — литр на 200 км. Масло уходило как бензин. Короче, с братом перебрали сами двс: задубевшие маслосъемные колпачки и залегшие кольца, на цилиндрах и вкладышах были некритичные задиры (похоже прошлый хозяин заметил что масла нет по лампочке давления). Расточить бы блок, да он гильзованный люминиевый — гильзовать не стали. Запчасти на лансера стоят просто немыслимых денег! Неоригинал чуть подешевле, но тоже дорого. Всё надо заказывать и ждать, а если что забыл — снова заказывать или носиться по крупному мегаполису с надеждой в сердце и деньгой в кармане. После сборки мотора масло жрать перестал. Покатался я ещё, наверное, с полгода и продал за те же деньги. Мне была даже неприятна мысль, что новый сюрприз в ремонте, если что, пустит меня по миру с такими ценами на з/ч.

Отдельно по движку полторашке: форумы завалены инфой про масложор. Кому интересно — курите по этой теме. На ютубе тоже есть несколько ремонтных роликов с этой проюлемой. Вкратце скажу что 1.5 вышел у мицуписи неудачным из-за банальной жадности производителя и происходит перегрев движка с закоксовкой поршневых колец. У кого этот движка — старайтесь сильно не нагружать этотого малыша и менять масло в городских условиях раз в 6-8 тык. Кстати, с 1.8 и 2.0 моторами о проблемах, вроде , не пишут».

Весьма интересно мнение Любимова Даниила с показательной арифметикой (цены в нём — на 2018 год).

«Итак, я владел десятым ланцером 2008 года, 1.8 на вариаторе полтора года.

За это время проехал без малого 59 т км.

Про вариатор везде пишут, что он надёжный, по сути это так, если за ним следить, проблем не возникает.

По подвеске менял пару сайлентблоков, наконечники, стойки стабилизатора, в принципе ничего критичного не ломалось.И по началу я был очень доволен, но со временем я стал обращать внимание, что в целом эксплуатация не самая дешёвая получается, а именно. Мне пришлось два раза поменять масло в вариаторе, при покупке и через 30 ткм, масло с заменой + фильтр вышло в районе 15 тысяч, итого 30, по сути это обязательная процедура, если вы не хотите попадать на вариатор.

Далее расход. При обычной езде, без гонок, но и не совсем плестись, расход в городе был 13-14 летом, а зимой 14-15, это факт, даже на мкпп моторы 1.8 и 2.0 кушают прилично. При этом я бы не сказал, что машина динамичная, как то у друга оказался рэйслоджик, ради интереса замерил, какого же было моё удивление, когда разгон до сотни получился 11.9 на летних колесах не самых тяжёлых, сказать, что это плохо для 143 сил, это ничего не сказать. На зимних колесах все 13 получатся.

Отсюда делаем вывод, что при расходе под 14 литров мы получаем довольно медленную машину с весьма низким уровнем комфорта, посредственной управляемостью, при том относительно жёсткую.

Сейчас я езжу на шкоде 1.4 тси, мой расход по городу при аналогичной езде не выходит за 10 литров по городу, при то что динамика сильно отличается, да она подъедает масло и возможно мотор не такой надёжный, НО

посчитаем затраты на постоянные расходы

на ланцере я проехал 58 т при средней цене за литр 95 в 40 рублей, умножаем 40 р за литр на 14 литров на сотню и поулчаем расход в деньгах на сто км в 560 р, на 59 000 км я потратил 330400 рублей, а на тоже расстояние на шкоде потрачу 236000, итого разница 93600! За эти деньги я поменяю турбину два раза и еще на маслосъёмные останется. Коробка дсг, то на неё стоит чуть дороже, но оно и делается раз в 40, а не в 30, при том машина комфортнее, приятнее в эксплуатации, в ней нет дубового пластика, у неё гораздо более вместительный багажник, она гораздо динамичнее и тд».

Минусы от владельца Зелёный минивэн, который отдаёт должное надёжности силового агрегата и подвеске (купил при пробеге 10 тыс. км, продал при 84 тыс. км):

«-Дорогое обслуживание(Сначала обслуживался у официалов, потом в один известный сервис митсубищи, когда гарантия кончилась), за ТО отдавал по 15-20к, бывало и 30+, за 1.5 лансер считаю это дорого.

Гремучая подвеска. Почти все десятые лансеры гремят то там то тут, форум забит темами о том что у кого-то что-то гремит по подвеске. Очень-очень-очень дешёвые материалы салона. не едет Очень дорогие запчасти. (Реально лобовое стекло на разборах оригинал, около 12 выходило, без латчиков света/дождя.) У официалов цены на запчасти можно реально сравнивать с ценами у официалов на запчасти BMW. РУлевая рейка в РОЛЬФе стоит 115к, а она летит в среднем каждые 60-100тыкм.) ООООоооочень шумный салон был до установки шумоизоляции. Гремел — шумел так, что на скорости больше 70км/ч на летней резине Dunlop не слышно друг — друга , приходилось орать. Постоянно перегорал заддний габарит, менять устал. Нет никакой боковой поддержки сидений, входя в поворотах на большой скорости пассажиров и меня швыряло по салону. Очень тонкое ЛКП, полировать надо регулярно, чтобы не было «Паутин»ы, от любых веток остаются царапины чуть ли не до грунта.) ОЧень тонкий металл. Пальцем можно не напрягаясь прогнуть дверь».