Насколько хорошо продается Alpina и какие объемы производства

Точные данные о продажах ALPINA традиционно остаются за кулисами — и, возможно, именно эта закрытость лишь усиливает притягательность нишевого бренда из Бухлоэ. Впрочем, общее представление о масштабах всё же есть. С момента основания компании Буркардом Бовензипеном было выпущено около 60 тысяч автомобилей, из которых примерно 40 тысяч до сих пор эксплуатируются по всему миру.

© Alpina

Годовые объёмы производства также не афишируются, однако отдельные факты позволяют сложить картину. Так, в 2021 году ALPINA собрала свыше 2000 машин — это стал рекордный показатель за всю историю марки. Эта информация всплыла в начале 2022-го, когда BMW Group официально приобрела права на бренд ALPINA. Неудивительно, что со временем стало очевидно: основную нагрузку по продажам на протяжении последних пяти лет несёт именно кроссовер XB7.

Как рассказал изданию CarBuzz представитель марки в Северной Америке Мэтт Рассел, флагманский SUV оказался настоящим хитом с момента выхода на рынок в 2020 году: «В течение первых пяти модельных лет весь выделенный объём был полностью распродан». Иными словами, ALPINA стабильно закрывает все производственные квоты на заводе в Спартанберге с самого появления XB7.

Ежегодно в специализированном подразделении SVO (Special Vehicle Operations), расположенном на территории предприятия в Южной Каролине, собирают порядка 600–700 автомобилей. XB7 выпускается бок о бок с обычным BMW X7 M60i, однако между ними пролегает внушительная ценовая пропасть. Для модельного года 2026 стартовая цена ALPINA XB7 составляет $157175, тогда как версия с эмблемой BMW оценивается в более «приземлённые» $115075. Разница в $42100 сопоставима со стоимостью BMW 228 xDrive Gran Coupe.

Коммерческий успех XB7 стал отправной точкой для разработки второго поколения модели, дебют которого ожидается ближе к концу десятилетия. После перехода бренда под контроль BMW новый XB7, по слухам, сделает ещё один шаг в сторону ультралюкса, заняв нишу между BMW X7 и Rolls-Royce Cullinan. Ранее уже появлялась информация о внутреннем индексе G69 вместо G67, а также о конфигурации исключительно с пятью посадочными местами. Отказ от третьего ряда сидений должен обеспечить пассажирам второго ряда более просторную и изолированную атмосферу.

XB7 стал не первым SUV в истории ALPINA: ранее за пределами США предлагались дизельные XD3 и XD4. Однако в рамках новой стратегии BMW по смещению бренда в премиальный сегмент, в линейке, вероятнее всего, останутся лишь XB7 и возрождённый B7. Оба автомобиля получат новые имена, отличные от прежних обозначений, и будут предлагаться как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрическими силовыми установками.