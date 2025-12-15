Насколько хорошо продается Alpina и какие объемы производства

Точные данные о продажах ALPINA традиционно остаются за кулисами — и, возможно, именно эта закрытость лишь усиливает притягательность нишевого бренда из Бухлоэ. Впрочем, общее представление о масштабах всё же есть. С момента основания компании Буркардом Бовензипеном было выпущено около 60 тысяч автомобилей, из которых примерно 40 тысяч до сих пор эксплуатируются по всему миру.
Годовые объёмы производства также не афишируются, однако отдельные факты позволяют сложить картину. Так, в 2021 году ALPINA собрала свыше 2000 машин — это стал рекордный показатель за всю историю марки. Эта информация всплыла в начале 2022-го, когда BMW Group официально приобрела права на бренд ALPINA. Неудивительно, что со временем стало очевидно: основную нагрузку по продажам на протяжении последних пяти лет несёт именно кроссовер XB7.
Как рассказал изданию CarBuzz представитель марки в Северной Америке Мэтт Рассел, флагманский SUV оказался настоящим хитом с момента выхода на рынок в 2020 году: «В течение первых пяти модельных лет весь выделенный объём был полностью распродан». Иными словами, ALPINA стабильно закрывает все производственные квоты на заводе в Спартанберге с самого появления XB7.
Ежегодно в специализированном подразделении SVO (Special Vehicle Operations), расположенном на территории предприятия в Южной Каролине, собирают порядка 600–700 автомобилей. XB7 выпускается бок о бок с обычным BMW X7 M60i, однако между ними пролегает внушительная ценовая пропасть. Для модельного года 2026 стартовая цена ALPINA XB7 составляет $157175, тогда как версия с эмблемой BMW оценивается в более «приземлённые» $115075. Разница в $42100 сопоставима со стоимостью BMW 228 xDrive Gran Coupe.
Коммерческий успех XB7 стал отправной точкой для разработки второго поколения модели, дебют которого ожидается ближе к концу десятилетия. После перехода бренда под контроль BMW новый XB7, по слухам, сделает ещё один шаг в сторону ультралюкса, заняв нишу между BMW X7 и Rolls-Royce Cullinan. Ранее уже появлялась информация о внутреннем индексе G69 вместо G67, а также о конфигурации исключительно с пятью посадочными местами. Отказ от третьего ряда сидений должен обеспечить пассажирам второго ряда более просторную и изолированную атмосферу.
XB7 стал не первым SUV в истории ALPINA: ранее за пределами США предлагались дизельные XD3 и XD4. Однако в рамках новой стратегии BMW по смещению бренда в премиальный сегмент, в линейке, вероятнее всего, останутся лишь XB7 и возрождённый B7. Оба автомобиля получат новые имена, отличные от прежних обозначений, и будут предлагаться как с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и с полностью электрическими силовыми установками.