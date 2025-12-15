Названы пять самых популярных автомобилей Zeekr в России

В России в ноябре 2025 года было зарегистрировано 286 автомобилей Zeekr — на 35,7% меньше, чем за тот же месяц 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автомобильный эксперт Олег Мосеев.

На первом месте находится кроссовер Zeekr X, продажи которого выросли до 119 машин (+164%) и впервые обогнали Zeekr 001. Бывший бестселлер марки показал падение на 66% — до 108 проданных экземпляров. Третьим по объему стал кроссовер Zeekr 7X с результатом 34 единицы (+209%).

В топ-5 по продажам также попали минивэн Zeekr 009 (18 авто, -64%) и седан Zeekr 007 (7 авто, -68%).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что ввоз машин с пробегом из ОАЭ в РФ вырос на 2089%.