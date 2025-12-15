Названы самые качественные автомобили китайской сборки

Названы самые качественные машины китайского производства

В Китае была составлена оценка самых надежных машин, в которую вошли 175 бензиновых моделей с наименьшим количеством жалоб на заводской брак и неисправности.

Удивительным стало то, что лучшими в этом рейтинге оказались не самостоятельные заводы, а совместные предприятия. Первое место занял кроссовер Audi Q6, который выпускается совместно SAIC и Volkswagen. Он получил 140 «штрафных» баллов за редкие поломки и проблемы.

На втором и третьем местах расположились кроссоверы Honda UR-V и XR-V, производимые на базе совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 балла соответственно. Компактный кроссовер Audi Q2L, также произведенный на совместном предприятии FAW-Volkswagen, разместился на четвертой позиции с 145 «штрафными» баллами. Замкнул пятерку лидеров кроссовер Honda Avancier, который производит совместное предприятие Honda-GAC, получивший 146 баллов.

Не все изделия, выпускаемые совместными предприятиями, отличаются высоким качеством и надежностью, есть и исключения. Примером служит кроссовер Range Rover Evoque, который производится на базе СП Chery-Jaguar Land Rover и занял вторую позицию с конца, получив 263 «штрафных» балла. Также в числе аутсайдеров по качеству оказались паркетники Venucia Star и Dongfeng Aeolus AX7, которые получили 259 и 267 баллов соответственно.

Среди китайских автомобилей, которые можно приобрести в России, самым безпроблемным признан полноразмерный кроссовер GAC GS8 – он набрал 147 «штрафных» баллов и уступил Honda Avancier всего один балл. На восьмом месте оказался кроссовер Jetta VS7, основанный на платформе Volkswagen, с 150 баллами, девятую позицию занял рамный внедорожник Tank 500 (151 балл), а компактный кроссовер GAC GS3 расположился на 11 месте с результатом 153 балла.

Другие известные китайские автомобили показали себя не так хорошо. К ним относятся Haval Dargo (17 место, 161 балл), Tank 400 (19 место, 163 балла), Exeed TXL (23 место, 169 баллов), Changan CS35 Plus (25 место, 171 балл), Tank 300 (27 место, 173 балла) и Changan Uni-K (34 место, 180 баллов). Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun, локализованный на калининградском заводе «Автотор», а также популярный в линейке Geely Monjaro, заняли 35 и 36 строчки соответственно, получив по 181 штрафному баллу.

