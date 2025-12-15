Geely Monjaro прошел 150 тысяч км: что реально сломалось у кроссовера

На обзоре у Ильи Свиридова из "Клубного сервиса" побывал кроссовер Geely Monjaro, владелец которого за два года проехал на нем около 150 000 км.

© Российская Газета

Основной пробег был намотан по трассе между Москвой и Казанью.

Движение по платной трассе на высокой скорости привело к тому, что ЛКП на капоте повредилось.

Хромированные элементы выглядят отлично, но это лишь потому, что их заменили по гарантии.

Под накладками на колесных арках есть следы отслоения краски и протертости, и, если бы не заменили пластик в рамках отзывной кампании, то железо бы "зацвело".

Также по гарантии было заменено кресло из-за треснувшей кожи, на 130 тысячах у рулевой рейки обнаружился люфт. Дилеру также пришлось заменить элемент по гарантии. Его стоимость приличная - 500 000 рублей.

Одновременно с этим были поменяны стойки стабилизатора и заменен тросик открывания дверей.

По днищу вопросов нет, кроме как к защитным экранам из тонкого металла, который уже начал расслаиваться, и коррозии на выпускной системе.

Подвески, пороги, усилители, суппорты и прочие элементы автомобиля за 150 тысяч км не подвели и находятся в прекрасном состоянии.

Илья Свиридов объясняет это тем, что Geely Monjaro базируется на платформе Volvo по заветам европейской школы автостроения.