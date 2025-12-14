«Вариатор — зло»: почему вам не нужен кроссовер Nissan Qashqai

Мне довелось немало поездить на первом «Кашкае» с двухлитровым атмосферником, вариатором и полным приводом. Автомобиль оставил о себе довольно приятные воспоминания, но подобным могут похвастаться не все пользователи. Некоторые столкнулись с неисправностями или просто кроссовер им «не зашёл». О минусах и недостатках рассказали владельцы на Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Nissan

Коробка передач CVT — одно из наиболее специфичных конструктивных мест Qashqai, которое требует внимания, понимания и бережного обращения. Пользователь с ником «В» хлебнул с агрегатом лиха и называет его злом.

«В январе этого года поменял свой надёжный Форд Фокус 2 на переднеприводный Кашкай 2012 года, о чем не раз пожалел. Хотелось более высокий авто что бы не застревал в снегу. Но практика показала что в некоторых случаях седан на механике более проходим чем передне-приводный Кашкай на вариаторе. По динамике особо не было ожиданий, главное что бы ехал, но не тут то было. На первых неделях эксплуатации появились легкие фризы при прохождении разгона в диапазоне 50-60 км. Со временем фризы превратились во вполне ощутимые подергивания, добавились аномалии в диапазоне 40 км. И к 3 месяцу эксплуатации дерганья разошлись на весь диапазон скоростей.

Стоимость нового вариатора у официалов за 300 000 (цена на 2019 год, прим. Quto.ru), не считая работы. На разборках торгуют в диапазоне 50-70к, но по факту говорят что это не проверенные вариаторы которые берут что бы доехать до сервиса и продать машину, а что бы автомобиль ещё годик поездил лучше брать перебранные вариаторы которые стоят подороже, вообщем с работой предложили сделать вариатор за сотку. На словах обещали за пару дней, на деле делали мозги больше месяца. Так и не смогли собрать нормально. Забрал автомобиль на эвакуаторе и возил сей чудный аппарат разным мастерам — в результате собрали до едущего состояния в 3ем по счёту сервисе. Грубо 3 месяца приключений c починкой. Сколько нового узнал про вариаторы и про людей которые их чинят за эти три месяца не представляете. В итоге вернул этот чудесный аппарат пока он вновь не утратил способность к передвижению в автосалон где его и брал, правда уже с приличной потерей стоимости…

Как результат за 3 месяца эксплуатации потеря около 200 тр и кучи нервов. Вот такие надёжные и экономные японские автомобили. В результате взял себе 2 литровый турбированый полноприводный Тигуан на полноценном автомате и уже полгода езжу без приключений, только масло доливаю. Всем удачи на дорогах, как говорится ни гвоздя, ни жезла».

Никита тоже разочаровался в автомобиле из-за вариатора.

«Владел кашкаем почти 3 года, покупал в салоне Ставрополя, 117 л.с., вариатор, комплектация се+. Пользовался авто очень аккуратно, через два года обшивка сидений и кожаная оплетка руля стали выглядеть лет на 10. Главная проблема была ВАРИАТОР. С пробега примерно 12000 он то подергивался, то гудел как-то не обычно. В салоне вылупали глаза, и говорили что я единственный чуть-ли не в России, кто о проблемах с вариатором говорит. Говорили бензин плохой, сбой в электронике и другие причины. Когда я уже начал долбать официальных дилеров с пробега примерно в 30000, я узнал, что такие как я в очередях по 7 месяцев стоят и что их полно. Согласились поменять только после годовой борьбы с ними. Писал и в Москву, и даже в Японию. Короче, из 3х лет я радовался покупке несколько месяцев, а все остальное время, садясь за руль, я проклинал тот день, когда я связался с этим ниссаном. В 55000 мне вариатор поменяли по гарантии. После признания ОД, что вариатор не в порядке, и после его замены, выдавая мне авто, ещё и высказали, что якобы я, как Шумахер, гонял и уложил их сверх надёжный вариатор. Я проходил все ТО, повезло что на гарантии была, стоимость замены 250 т.р. (цена на 2016 год, прим. Quto.ru) по документам. Никому не советую вообще вариатор».

Борису тоже не повезло.

«Что не нравилось с самого момента покупки, так это вибрация. На холостых на нейтрали от неё противно раскаивается кузов: когда, например, сидишь в кресле и держишь телефон в руках, он болтается вправо-влево. А когда включён драйв, то вибрация усиливается. На остановках коробка сама не переключается в нейтраль (как это обычно бывает на гидротрансформаторных), приходится переключать вручную для экономии и уменьшения вибраций — раздражает. В других Кашкаях не ездил, но по заверениям сервисов — это всё нормально.

© Nissan

Теперь о главной «изюминке» этого автомобиля: с движками 1.6 ставится клиноременный вариатор Jatco JF015E, в котором кроме гидротрансформатора и ремня есть ещё дополнительно 2 передачи переднего хода, которые переключаются на скорости 20-80км/ч в зависимости от интенсивности разгона и адаптации (это типа подстройка под водителя, которой бы лучше не было). Это кроме уменьшения и удешевления коробки даёт 3 побочных эффекта:

Примерно на секунду дольше разгон до сотни из-за этого переключения При равномерном прямолинейном движении на скорости ~20км/ч в некоторых режимах адаптации переключает туда-сюда, создавая неприятные рывки. При разгоне в режиме кик-дауна это переключение создаёт большую нагрузку на вариатор, которая может привести в проскальзыванию ремня и задиранию конусов.

Вот последний пункт у меня и случался периодически начиная с пробега в ~30 т.км. То, что это было проскальзыванием ремня я до ремонта коробки не понимал. По ощущениям это было как рывки и захлёбывание двигателя при неудачно выбранной передаче на механике.

А кик-дауном приходилось пользоваться регулярно, так как мощности двигателя и КПД этой коробки маловато чтоб хоть как-то разгоняться в горку при наличии пассажиров в машине. Просто нажатая до конца рабочего хода педаль акселератора к разгону в таких случаях не приводит (даже жена жаловалась).

А по сему дам владельцам аналогичных автомобилей следующее напутствие: кикдауном не пользоваться, менять масло в коробке раз в 45000км (а оно, кстати, довольно дорогое), при малейших подозрениях на неисправности мучить дилеров до последнего или смотреть/чинить за свой счёт пока хуже не стало.

А тем, кто только собирается покупать такую машину рекомендую обратить внимание на двухлитровые моторы, где идёт вариатор JF010 или JF011, имеющий меньший список косяков».

© Nissan

Конечно же, не каждый хозяин Qashqai рвёт на себе волосы из-за вариатора. Придирки бывают и на другую тему. Sergio Russia 50 region, например, перечислил ряд неприятных эксплуатационных моментов.

«Обслуживал машину каждые 10 тыс. км. Шумоизоляция не фонтан, особенно много шума от задних арок, особенно зимой в шипах, либо летом после грязи. Особенность конструкции боковых стекол водителя такова, что очень быстро загрязняются при езде по трассе. Так же из минусов конструкции отмечу:

1. просто издевательское расположение фильтра салона(для этого приходилось снимать пластиковую обшивку, педаль газа, электромоторчик кондея( на нем метки обязательно надо выставлять, перед снятием, иначе неправильная работа всей системы отопления;

2. свечи зажигания расположены таким образом, что самому их поменять фактически нереально, ибо надо разбирать «пол движка». так же из минусов лакокрасочное покрытие, царапается буквально ногтем(машина была черного цвета)

Из плюсов могу отметить экономичность, достаточно неплохую динамику(если ездить 1 или вдвоем). Отделка салона мне нравилась, была не хуже и не лучше чем на многих паркетниках тех годов выпуска, да бюджетно, но не так, как на рено дастер,например. Обивка сидений была мягкой и удобной. По ходовой части нареканий не было, подвеска была достаточно мягкой. машина эксплуатировалась приблизительно 70% трасса, 25% город и 15% бетонка, гравий и т.д., подвеска выдержала, несмотря на то, что дороги по весне нынче стали просто кромешный ад…

В принципе надёжность, после ниссана ноута конечно выше, но надо понимать, что это ниссан и ломается он естественно чаще, чем другие японки, но он и стоит меньше. Продал машинку на 91тыс км, и периодом владения 5,5 лет».

Автор: Генрих Голованов