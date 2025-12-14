Новый 2026 год обещает стать непростым для российского автомобильного рынка, и решить возникающие задачи будет сложно.

Об этом в интервью «АвтоВзгляду» заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, отметив, что 2025 год эксперты изначально прогнозировали как сложный для авторынка.

«Стагнация началась ещё в декабре 2024 года, продажи шли крайне плохо. Появились редкие, ранее невиданные скидки, практически у всех продавцов, за исключением, возможно, АвтоВАЗа», — пояснил Хайцеэр. Он добавил, что без изменений в методике расчёта утильсбора 2025 год мог бы отличаться от 2024-го гораздо сильнее.

Действительно, новые правила утильсбора, вступившие в силу 1 декабря 2025 года, вызвали всплеск покупательской активности в октябре–ноябре, что на некоторое время «оживило» рынок.

«Однако очевидно, что этот рывок в основном был сделан заранее. Поэтому в 2026 году показатели могут оказаться даже ниже прогнозируемых на 2025-й, поскольку методика расчёта будет меняться и далее, вплоть до 2030 года», — констатирует Хайцеэр.

По его словам, многие водители успели вовремя сориентироваться, и в страну поступил большой поток автомобилей. Поэтому рассчитывать на существенные изменения в ближайшее время не стоит.

«Те, кто захотел «запрыгнуть в эту лодку» и купил автомобиль заранее, не будут покупать его в 2026 году. Уже сейчас цифры продаж далеки от оптимистичных. Люди не стремятся делать себе подарки в виде нового автомобиля на Новый год, поэтому стагнация, вероятно, продолжится», — отметил эксперт.

Согласно данным отечественного автопрома, продажи продолжают снижаться. «Я уже не говорю о импортных машинах. Возможно, активизируется параллельный импорт», — добавил Ян Хайцеэр