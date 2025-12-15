Эксперты прогнозируют повышение спроса на отечественные машины

Введение с 1 декабря нового порядка расчета утилизационного сбора, который взимается со всех новых авто, серьезно повлияет на рынок и поведение автолюбителей. По прогнозам экспертов, в первом и втором квартале 2026 года объемы продаж сократятся, а потребители станут чаще обращать внимание на новые машины, произведенные в России. Россияне с меньшим достатком в поисках доступного авто устремятся на вторичный рынок. «Парламентская газета» разбиралась в ситуации.

С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора, базовая ставка которого теперь зависит от типа и объема двигателя машины, а ее мощность повлияет на величину коэффициента, формируемого по прогрессивной шкале. Для россиян, ввозящих авто для личного пользования с мощностью до 160 лошадиных сил (такие машины составляют более 80 процентов российского автопарка), льготные коэффициенты сохранятся на прежнем уровне.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство не стремится закрыть рынок с помощью утильсбора, поскольку отсутствие конкуренции замедлит развитие отечественных автопроизводителей. Он подчеркнул, что целью является создание условий, при которых локальное производство будет выгоднее импорта, что соответствует мировой практике.

И тем не менее цены подскочат на всю технику, уверен автоэксперт Игорь Моржаретто:

«За этот год цены уже поднялись в среднем на 10 процентов. В следующем году обещают такое же повышение, и не только из-за утильсбора, но из-за НДС, который увеличивается с 1 января. Причем даже на те автомобили, которые производятся в России, все равно цены вырастут. Потому что не бывает такого, что одна колбаса подорожала, а стоимость остальных осталась на прежнем уровне. Ценники имеют привычку подтягиваться».

В такой ситуации эксперт советует россиянам присмотреться к автопродукции, выпускаемой на территории нашей страны. И не обязательно к Lada или «Москвичу».

Хотя и подорожают сильно электромобили, гибриды и машины с мощными моторами, богатые люди, по мнению Моржаретто, продолжат покупать то, что им нравится. В остальных случаях следует ожидать перемен в потребительских предпочтениях, считает он.

«Те, кто не слишком богат, наверное, будут больше пересаживаться на автомобили, произведенные в России, — уточнил эксперт. — Их количество уже достаточно велико — порядка двух десятков марок».

Рынок, конечно, станет беднее за счет ухода некоторых моделей, так как их просто экономически невыгодно будет сюда ввозить, поэтому часть покупателей может переориентироваться на вторичный рынок. Пока цены там будут расти не так скоро, как на новые машины, уверен Моржаретто, поэтому, возможно, удастся сэкономить.

