Кошачий наполнитель и другие лайфхаки для спасения машины зимой

Ростовская область, 15 декабря 2025, DON24.RU. Несмотря на возможные внезапные заморозки, подготовить автомобиль к зиме в Ростове-на-Дону можно за пару дней. Эксперты «Авто.ру» составили чек-лист для автовладельцев.

Первый этап подготовки, зимняя резина. Для мягкого климата допустима «всесезонка» с маркировкой M+S и 3PMSF, но при частых заморозках лучше классическая зимняя шина. Проверьте остаточную глубину протектора (не менее 4 мм), сделайте балансировку и контролируйте давление в шинах. С похолоданием оно падает. Для баланса можно слегка подкачать шины – на 0,1–0,2 бара выше рекомендованного производителем показателя.

Далее следует позаботиться о защита кузова: проведите тщательную химчистку и нанесите защитный воск или полимерное покрытие. Это создаст надежный барьер против грязи и реагентов до весны.

Замените щетки стеклоочистителя, потому как летние щетки теряют эластичность на морозе. Используйте зимние.

Уход за замками и уплотнителями: обработайте замки смазкой (например, WD-40), а дверные уплотнители – силиконовой смазкой для предотвращения примерзания.

Также не пренебрегайте мойкой автомобиля в зимний период, потому как своевременное удаление грязи и реагентов минимизирует их разрушительное воздействие.

И не забудьте про плановое техническое обслуживание. Для обеспечения бесперебойной работы всех систем выполните следующие мероприятия:

проведите проверку напряжения аккумуляторной батареи (номинальное значение ~12,6 В) и очистите клеммы от окислов;

удалите летнюю жидкость из бачка омывателя для стекол и произведите замену на зимний вариант, устойчивый к низким температурам;

убедитесь в исправности работы отопителя салона, обогрева зеркал, стекол и сидений. При обнаружении любых отклонений в работе рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр для предотвращения возможных серьезных неисправностей в условиях низких температур.

Также эксперты дают советы о том, что нужно делать если автомобиль застрял в сугробе. Все зависит от того, какой у него привод.

Для машин с задним приводом нужно держать руль прямо и методично раскачивать автомобиль вперед и назад. Для автомобилей с передним приводом нужно, помимо раскачивания, использовать руль для маневрирования. Поворачивайте его влево-вправо, чтобы шины смогли зацепиться за поверхность.

Чтобы помочь колесам выбраться, подложите под них что-нибудь, например коврики из салона, песок или гравий. В качестве экстренной меры для улучшения сцепления можно использовать наполнитель для кошачьего туалета из ближайшего магазина.

Что взять с собой в багажник: эксперты рекомендуют иметь базовый набор для непредвиденных ситуаций – лопату, щетку-скребок, буксировочный трос, фонарик и пуско-зарядное устройство.

Своевременная подготовка повышает безопасность и помогает избежать дорогостоящего ремонта весной.