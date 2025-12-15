Время параллельного импорта прошло: сколько авто ввезли в РФ с 2022 года

С 2022 по ноябрь 2025 года в Россию по схемам альтернативного импорта ввезли 586 тысяч новых легковых автомобилей, сообщил Сергей Целиков, отметив, что время массового ввоза машин по альтернативным каналам прошло.

Наибольший объем пришелся на 2023 год - 225,5 тысячи машин. В 2024 году было ввезено 181 тысяча автомобилей, а за 11 месяцев 2025 года - почти 144 тысячи штук.

Лидером среди брендов альтернативного импорта остается Toyota, на которую приходится более 13% ввезенных автомобилей. На втором месте Geely (10,2%), далее идут Changan (7,7%), Lixiang (7,2%), BMW (6,9%), Mercedes-Benz (4%), Volkswagen (3,5%), Kia (3,5%), Mitsubishi (3,1%) и Mazda (3,9%).

Самой популярной моделью альтернативного импорта стала Geely Monjaro - почти 41 тысяча автомобилей была ввезена в обход официального дистрибьютора. В топ-5 также вошли Lixiang L7 (19,6 тыс. шт.), Toyota Camry (19,3 тыс. шт.), Toyota RAV4 (18,8 тыс. шт.) и Lixiang L9 (14,4 тыс. шт.).

Эксперт отмечает, что с изменением правил уплаты утильсбора в 2026 году объемы альтернативного импорта существенно сократятся, а структура ввоза сместится в пользу менее мощных автомобилей.

Тем не менее полностью практика альтернативного импорта прекращена не будет - не все российские покупатели готовы ограничиваться только отечественными и китайскими марками.