Как встретить зиму без аварий и непредвиденных расходов

Бородин: Увод авто при торможении или мягкая педаль говорят об износе деталей

С понижением температуры традиционно растет количество аварий и дорожных происшествий. Сложные погодные условия добавляют риска даже опытным водителям.

Однако многие неприятности можно предотвратить – достаточно вовремя провести технический осмотр, оценить состояние автомобиля и подготовить ключевые системы автомобиля к холодам, отмечают специалисты «СберСтрахования».

Для поездок в регионах со снежными зимами особенно важно выбирать действительно качественные шины. Даже если старый комплект кажется рабочим, при первой гололедице он может подвести: на морозе резина теряет эластичность, и чем жестче покрышка, тем хуже сцепление с дорогой. Помните, срок их службы – не более 10 лет.

На скользкой дороге критичны даже несколько лишних метров тормозного пути – в плотном городском потоке этого достаточно, чтобы попасть в аварию.

Павел Бородин, директор проектов каско «СберСтрахования»: