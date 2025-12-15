До 13 млн рублей поднялся средний чек премиальных авто на Кубани

Средний чек на премиальные авто на Кубани вырос до 13 млн рублей, несмотря на общую рыночную нестабильность последних 3 лет. Устойчивый спрос объясняется тем, что на Кубани сформировалась зрелая аудитория, для которой премиальный автомобиль остается элементом статуса, комфорта и долгосрочной инвестиции, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора ГК «Техно Темп» Александра Сквирского.

Еще в 2024 году премиальный сегмент рос синхронно с рынком Краснодарского края, достигнув доли около 10%, что соответствует 6–7 тысячам проданных автомобилей. В январе–сентябре 2025 года общий рынок новых машин на Кубани снизился на 27% к уровню прошлого года, однако премиум-класс показал более мягкое сокращение — продажи оцениваются в 4,5–5 тысячи единиц. Средний чек на премиальные автомобили в крае также растет: в 2022 году он составлял 5–7 млн рублей, в 2023 году — 6–9 млн рублей на фоне стабилизации параллельного импорта и увеличения предложения китайских марок. В 2024 году показатель вырос до 8–12 млн рублей, причем европейские бренды чаще превышали диапазон 12–16 млн рублей, а китайский премиум удерживался на уровне 5–8 млн рублей. Сейчас средний чек составляет 9–13 млн рублей. Рост спроса на автомобили, включая премиальный сегмент, традиционно фиксируется в летне-осенний период, когда курортный сезон, деловая активность и аграрный цикл оказывают совокупное влияние на экономику Краснодарского края.

