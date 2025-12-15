Когда скрип тормозов — это норма, а когда пора в сервис

Внезапный скрип или свист при торможении не всегда сигнализирует о поломке

© За рулем

Почему исправные тормоза иногда «поют» и как отличить безобидный резонанс от опасной неисправности, разбирались эксперты издания Pravda.Ru.

Неожиданный скрип или писк при нажатии на педаль тормоза знаком почти каждому водителю. Особенно тревожно, когда эти звуки появляются у нового автомобиля или сразу после замены колодок, хотя машина тормозит отлично. Важно понимать, что такой шум может быть как конструктивной особенностью, так и признаком проблемы.

Звук возникает из-за вибраций. При торможении колодка прижимается к диску, и на микроскопическом уровне происходят постоянные «схватывания» и отскоки. Если частота этих микровибраций совпадает с резонансной частотой деталей – диска, колодки или суппорта, – система начинает «звучать». Именно поэтому скрип часто слышен при исправной и эффективной работе тормозов.

На акустику влияют материалы и конструкция. Например, износостойкие полуметаллические колодки могут быть более «звонкими», а канавки на их поверхности, предназначенные для отвода тепла и грязи, также меняют характер звука. После замены комплектующих скрип в первые 200-500 километров – частое явление. Это период притирки, когда новые колодки адаптируются к микрорельефу диска, а защитное заводское покрытие стирается.

Однако иногда звук – это сигнал бедствия. Беспокоиться стоит, если скрип превращается в металлический скрежет, который может указывать на полный износ колодок и контакт металлической основы с диском. Опасными спутниками шума являются вибрация педали, увод автомобиля в сторону при торможении или увеличение тормозного пути. Эти симптомы, а также деформация диска от перегрева или попадание между колодкой и диском песка и камня требуют немедленной диагностики.

Таким образом, если тормоза работают четко, без вибраций, а скрип появляется эпизодически, скорее всего, это просто акустический эффект.