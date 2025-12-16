Российская компания предложила совмещать зарядку электромобилей с майнингом

© BFM.RU

В России придумали зарядную станцию для электромобилей, которая будет майнить криптовалюту. Об этом пишет издание «Деловой Петербург» со ссылкой на патентную документацию от компании «Розетки СПб». Предполагается, что процесс будет происходить во время зарядки электромобиля. Для этого станцию оборудуют специальным модулем. При этом полученные таким образом цифровые активы должны частично компенсировать стоимость электричества.

Из патента следует, что эта зарядная «криптостанция» первая в своем роде. Добывать можно такие популярные активы, как Bitcoin и Etherium. В качестве примера разработчики привели расчеты, основанные на зарядном цикле Tesla Model S. Такому электромобилю при ежемесячном пробеге в полторы тысячи километров требуется около 300 киловатт-часов. В Санкт-Петербурге за такое количество электроэнергии и с учетом расходов на зарядную станцию потребуется отдать около 2 600 рублей.

При этом «криптомодуль» может намайнить валюты примерно на 7 200 рублей. Таким образом, крипта полностью покрывает стоимость зарядки, еще и остается больше 4 тысяч рублей в виде прибыли.

Однако сразу возникают вопросы. Во-первых, очевидно, что криптовалюта крайне волатильна, и никто не гарантирует, что майнинг будет приносить стабильный доход каждый месяц. Во-вторых, на деле стоимость электроэнергии для водителя гораздо выше, чем указано в расчетах, — примерно в 2,5 раза. Компания electro.cars указывает, что в среднем по России за 1 киловатт-час при быстрой зарядке придется отдать от 15 до 20 рублей. К тому же, хотя в России есть льготы на установку зарядных станций, электричество для них не субсидируется, в отличии от США, отмечает технический директор «Крипто-А» Григорий Семух.

Григорий Семух технический директор «Крипто-А» «Идея, в принципе, понятная, но я не могу сказать, насколько она рабочая в наших условиях. То есть в США электричество для зарядных станций субсидируется, и заряжать ту же Tesla дома из розетки обходится дороже, чем зарядить ее на такой зарядной станции. И если майнить, заряжаясь от такой бесплатной розетки, то да, смысл есть. Без государственных субсидий, мне кажется, вся эта затея вообще не имеет смысла. Можно же майнить без зарядки электромобиля. В чем тогда смысл? Ноги у этой идеи растут, скорее всего, именно из американской практики».

В десяти российских регионах майнинг полностью запрещен. То есть установить зарядную «криптостанцию», например, в Чечне или Дагестане, скорее всего, не разрешат. А в некоторых регионах запрет действует только в пиковые периоды энергопотребления. Также стоит отметить, что оператору такой зарядной «криптостанции» наверняка придется зарегистрироваться в реестре майнеров, так как технически это может подпадать под промышленный майнинг. Однако водителей электромобилей это вряд ли коснется, так как физлицо может заниматься майнингом без регистрации, если потребляет не более шести тысяч киловатт-часов в месяц.

При этом если эта идея выйдет за пределы патентной документации и начнет воплощаться в жизнь, то водителю, чтобы получить крипту, нужно завести специальный кошелек. А вывести деньги может быть проблематично — радиостанция Бизнес ФМ не раз рассказывала о том, как предпринимателям блокировали счета за операции с криптой.

Насколько все это интересно для водителей? Рассуждает автоэксперт, ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:

Павел Федоров автоэксперт, ведущий телеканала «Авто плюс» «Именно среди людей, которые связаны с блокчейном, которые любят современные технологии, огромное количество пользователей электромобилей. Это как раз те люди, которые понимают все новое, идут в ногу со временем, понимают, зачем все это нужно, и стараются как минимум следовать этому. Но ситуация с криптой непростая, возможно, это будет как раз фактор, отпугивающий обычных пользователей. Поэтому, если это будет разделенная история, как некая бонусная опция: ты подъехал, у тебя уже есть кошелек, ты в это во все играешь, то это гениально. Но если это будет какая-то автоматическая история, которая повлечет за собой, скажем так, обременение на пользование этой зарядкой, многие как раз захотят не заряжаться, лишь бы не было каких-то в будущем проблем со счетами и так далее».

Подобная идея совмещения приятного с полезным, то есть крипты и чего-то повседневного, не первая. Ранее редакция Бизнес ФМ уже рассказывала, что россияне заинтересовались так называемыми «криптокотлами». Такие установки обогревают дом и одновременно с этим майнят. Тогда эксперты также усомнились в стабильности прибыли из-за тарифов на электроэнергию и волатильности крипты.