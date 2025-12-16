В России выросла доля качественных Lada и УАЗ с пробегом

Раскрыто, какие отечественные машины с пробегом нейросеть рекомендует купить. Доля автомобилей отечественных марок с положительными отзывами искусственного интеллекта достигла 70,1% на вторичном рынке России. Как сообщили редакции Quto.ru эксперты сервиса «Автотека» со ссылкой на собственное исследование статистики запросов россиян в период с марта по декабрь 2025 года, чаще всего нейросеть положительно оценивает машины в возрасте от 2 до 10 лет.

© Quto.ru

Отмечается, что нейросеть анализирует объявления о продаже и ставит оценки «Срочно на осмотр», «Выезжайте на осмотр» или «Можно осмотреть».

«Эти рекомендации формируются с помощью алгоритмов ИИ, которые анализируют данные на основе опыта профессиональных автоэкспертов и информации об истории машины в отчёте. Как правило, такие автомобили не имеют серьёзных недостатков, их состояние соответствует возрасту и пробегу», — пояснили в «Автотеке».

Чаще всего нейросеть рекомендует покупателям подержанных автомобилей Lada Niva Travel — положительные оценки модель получает в 85,9% случаев.

Кроме того, высокий рейтинг у Lada Niva Legend (85,6%), Lada Xray Cross (83,6%), Lada Vesta Cross (82,1%), Lada Granta Cross (81,8%), УАЗ «Патриот» (78,4%), Lada Xray (76,6%), Lada Kalina Cross (76,5%), Lada 4x4 (75,5%), Lada Largus Cross (74,4%).

У УАЗ Hunter доля объявлений с высокой оценкой составила 72,6%, у «Москвича» — 49,8%.

Ещё в 22% случаев нейросеть рекомендует проводить осмотр с профессионалом. Это значит, что по основным параметрам автомобиль не вызывает вопросов, однако в истории есть факторы, требующие более пристального внимания. К ним искусственный интеллект относит, например, следы ДТП или факт замены кузовных деталей, либо значительный пробег.