Секрет «ржавых» точек на автомобиле и простое средство для их удаления

Нередко​‍​‌‍​‍‌ владельцы светлых автомобилей обнаруживают на лаке или краске рыжие точки, чем-то напоминающие ржавчину. Паника, мойка, покраска — знакомая история. Но автор канала «Федрыч Лайф» уверен, что часто причина проще, а решение — дешевле. Эти «рыжики» как правило появляются от металлической пыли из ваших же тормозных колодок. Аналогичная пыль также приходит с дороги от других автомобилей. Иногда это может быть заводским браком или дефектом после неудачной покраски.

Для того, чтобы избавиться от них, необязательно перекрашивать машину. Существуют специальные средства — очистители металлических частиц. Применяют их следующим образом: машину моют, затем на влажный автомобиль распыляют очиститель. Через несколько минут он покажет все металлические части фиолетовой реакцией. После этого средство смывают сильной струей воды, кузов ополаскивают и вытирают насухо. Эту процедуру достаточно проводить 2-3 раза в год, главное — не допускать попадания средства на оголенную сталь.