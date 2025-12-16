Брат из Китая приехал: тест-драйв JAC RF8

Популярность минивэнов в мире колеблется в ритме океана: то взмывает на небывалую высоту, то падает куда-то на уровень подвала. Но последнее время что-то начинает меняться, и не случайно теперь китайские компании одна за другой включают минивэны в свою модельную линейку. Вот и марка JAC вывела на российский рынок минивэн RF8, с которым мы познакомились на дорогах Краснодарского края.

Несмотря на то, что престижность минивэнов у нас традиционно находится где-то на уровне микролитражек А-класса, а их владельцы воспринимаются как странные оригиналы, спрос на этот класс автомобилей все же есть. Прежде всего — со стороны бизнес-структур, которые смотрят в первую очередь на подсегмент MPV-E. В прошлом году на такие машины пришлось 48,9% всех проданных однообъемников. Отвечая на требования рынка, китайские марки одна за другой пополняют свои линейки моделями этого класса: на нашем рынке вполне официально продаются Wey 80, Voyah Dream, GAC M8, Hongqi HQ9 и Zeekr 009, на заводе компании «Соллерс» в Елабуге стартовало серийное производство минивэна Sollers SP7 (локализованного JAC Refine RF8), а параллельные импортеры предлагают Denza D9.

В 2022 году, когда многие компании ушли с российского рынка, китайские марки нацелились на освободившиеся ниши. JAC RF8, продажи которого стартовали 3 декабря, явно ориентирован на место, которое раньше занимали минивэны Hyundai и Kia.

Хром, светодиоды и морда протокольная

Стоит отметить, что в отличие от первых минивэнов марки, которые представляли собой копии либо Nissan NV200, либо Hyundai Starex, RF8 — полностью самостоятельная разработка, построенная на фирменной платформе MUSE (Modular Universal Smart Architecture). Почему в компании решили не только продавать эту модель под собственной маркой, но и отдать ее для локальной сборки и продажи под именем Sollers SP7 — мне неведомо. Ничего не сообщается и о том, как будут «разводить» на рынке эти две по своей сути одинаковые модели. Действительно, различаются они только по оформлению облицовки радиатора (причем сама облицовка имеет одинаковые очертания), да по используемым отделочным материалам. Ну да ладно, пусть об этом у маркетологов JAC и Sollers головы болят. Мы же продолжим знакомство с родным китайским братом нашего Sollers SP7, этаким «RF для РФ».

Спереди автомобиль выглядит достаточно грозно («морда протокольная», по выражению одного из коллег). Но надо признать, что чувство меры дизайнерам все же не отказало, и при взгляде на RF8 не возникают ассоциации с транспортным средством профессора-злодея из фантастического романа в стиле стимпанк. Основные усилия дизайнеры явно потратили на светотехнику, и тут все получилось вполне удачно. И блоки фар головного света с диодными источниками, дневными ходовыми огнями и динамическими указателями поворотов, и фонари в виде сплошной светящейся полосы с затейливым узором (также светодиодные и с динамическими поворотниками) выглядят весьма неплохо. Ну а обилие хрома и на передке, и на боковинах должно обеспечить необходимый уровень престижности и солидности.

Сначала — выучить кнопочки

Внешность для минивэнов важна, но главное для них — комфорт и внутреннее оснащение. Начнём с рабочего места водителя.

Первое несомненное достоинство — это наличие физических органов управления для всех основных функций. Конечно же, RF8 — автомобиль своего времени и оснащен спаркой из двух 12,3-дюймовых дисплеев. Левый выполняет функцию приборной панели, правый — сенсорный экран головного устройства. И практически всеми функциями автомобиля можно управлять через этот тачскрин, а некоторыми (например, уровнем искусственной загрузки руля) — только через него. Но все функции, к которым приходится обращаться во время движения, имеют дублирующие физические органы управления. Впрочем, без некоторых сложностей тут не обошлось.

Я настоятельно советую тщательно изучить расположение всех кнопок, тумблеров, клавиш и «качалок» до начала движения. Мне пришлось осваивать все это хозяйство на ходу, причем в темное время суток. Скажем, тычешь пальцем в большую клавишу выбора режимов вождения слева от «шайбы», которая заведует громкостью аудиосистемы. Но их там четыре, в едином блоке и одинакового размера, а подсветки нет. Сначала я включил систему кругового обзора, потом попробовал открыть сдвижную боковую дверь (которая, естественно, на ходу не открылась) и лишь затем нашел нужную клавишу режимов. Но и тут все не слава богу! Потому что совершенно непонятно, переключился режим или нет, и какой именно режим ты включил на данный момент — меняется только крохотная пиктограмма в верхней части «приборного» экрана.

К нему у меня сразу возникло несколько претензий. Во-первых, совершенно непонятно, зачем было использовать такие мелкие шрифты — места-то на экране полно! По крайней мере, его хватило на бессмысленный и бестолковый (на мой взгляд) мультик с изображениями силуэтов соседей по дорожному движению. Ну а во-вторых, мне больше нравятся стрелочные индикаторы, пусть даже «нарисованные». Но никакой возможности изменить дизайн и способ вывода информации на приборную панель нет — можно только выбрать светлую и темную темы или назначить их автоматическую смену в зависимости от времени суток. А ведь смена вида виртуальных приборов не требует никаких аппаратных изменений, все делается сугубо программным образом.

Аналогичным образом я долго возился с включением адаптивного круиз-контроля и настройкой его на нужную скорость: ночью клавиши не подсвечиваются, днем — бликуют, и нанесенные на них пиктограммы и надписи практически не видны. Не сразу получилось и переключить направление воздушных потоков, когда в дождь начали запотевать и ветровое стекло, и боковые стекла. Включил вентилятор на максимум — не помогло. Значит, нужно изменить режим обдува. Отвечающую за это «качалку» я нашел быстро, а вот какой именно вариант выбран? На навигационном экране такой информации нет, на приборной панели — тоже. В итоге щелкаешь «качалкой», ждешь, есть ли эффект, если нет — повторяешь процедуру, и так до тех пор, пока интенсивный обдув не очистит стекла и не станут видны боковые зеркала. А изображение в них критически важно: салонное зеркало малоинформативно, слишком уж длинный салон, слишком далеко заднее стекло. А если сзади еще и люди сидят…

А нужно ли было жадничать?

Но ко всему можно привыкнуть, закрепить моторные навыки и находить нужные кнопки на ощупь, мгновенно. Думаю, ни у кого не будет претензий и к эргономике: устроиться за рулем просто, профиль сидений «правильный», есть регулировка поясничного подпора. Сама посадка — практически «легковая». А вот у правого пассажира регулируемой поясничной поддержки нет, хотя в случае использования автомобиля в качестве семейного это место наверняка займет один из супругов. И если семья отправится куда-то в дальнюю поездку, он обязательно будет ворчать… А тот из супругов, кому придется провести несколько часов за рулем, все же посетует, что разработчики пожадничали, сэкономили и не снабдили кресло водителя функцией массажа, которая предусмотрена для задних пассажиров.

В остальном — все хорошо. Материалы отделки — мягкие, приятные на ощупь, хотя и на сто процентов искусственные. Руль — ухватистый, с удобным сечением и ненавязчивыми эргономическими наплывами, хотя, на мой вкус, несколько более скользкий, чем хотелось бы. Все органы управления — от кнопки «старт-стоп» до «аварийки» — расположены вполне логично, на привычных местах. Вполне привычны и функции подрулевых переключателей.

В целом все выглядит довольно уютно, за исключением, пожалуй, «дизайнерского селектора коробки передач». Мне он почему-то напомнил «советский тюнинг» — набалдашники из оргстекла на рычаг коробки вазовских классических моделей с розочками, пауками или черепами внутри. В 80-90-е их было полно на любом авторынке.

Лайнер на трассе

Раз уж речь зашла о впечатлениях за рулем, поговорим о ездовых манерах автомобиля. И тут, как мне кажется, все вполне соответствует главному предназначению минивэна — быть дорожным лайнером.

Во-первых, динамика. RF8 — автомобиль достаточно быстрый, хотя никакого желания «рысачить» и «гайсать» он не вызывает. Руль достаточно информативен, с четким «нулем», и подруливать во время движения практически не нужно. В то же время машина демонстрирует классическую переднеприводную управляемость: на петлях развязок можно повернуть руль на нужный угол и подправлять траекторию, играя газом. Добавил газ — машина послушно заныривает внутрь поворота, отпустил педаль — распрямила траекторию.

Подвеска очень комфортная, легко, без тряски и раскачки преодолевает самые разнообразные препятствия, при этом не собирая мелочь — это я проверил на щебнистом грейдере. Конечно, по плавности хода минивэну JAC далеко до претендующих на премиальный статус моделей, оснащенных пневмоподвеской, но для классической пружинной — все очень хорошо. Валкость пожалуй, присутствует, но круизные лайнеры и не должны азартно штурмовать связки напряженных поворотов. Тормоза вполне адекватные, хотя и требуют деликатного обращения. Если переусердствовать, то минивэн буквально встает колом.

Динамика — вполне достаточная, мотор и 8-ступенчатый автомат работают очень согласованно. Автомобиль воспринимается как весьма быстрый, хотя ощущения «пули» все-таки не возникает. По темпу разгона он воспринимается примерно как Land Rover Freelander 2 со 160-сильным дизелем, даже в режиме “Спорт”. Но опять же — круизному лайнеру и не пристало шнырять по полосам, «рвать всех со светофора» и играть в «шашечки». Его кредо — перемещаться в пространстве солидно, но быстро.

Порадовала и маневренность RF8 на парковках: все-таки радиус разворота в 6,2 метра — это очень неплохо для немаленького автомобиля с колесной базой 3,1 м и длиной корпуса 5,2 м. Например, на выезде из аэропорта Краснодара нужно было развернуться почти на 180 градусов из левой полосы, причем в месте, где идет ремонт и на обочине дорожки выставлены бетонные блоки. Я уже было решил, что придется выворачивать в два приема, но под одобряющее «проходишь, проходишь, нормально!» штурмана удалось обойтись без переключения на задний ход. Но что конкретно бесит — это центральный экран, который автоматически переключается на круговой обзор при остановках и включенном поворотнике. Тут сложный поворот, нужно бы понять, в какой ряд вставать и что делать дальше — а карту на экране сменила картинка окружающей действительности. И что с того, что картинка — вполне качественная… Я потом искал в меню, есть ли возможность отключить этот режим. Не нашел. Но при маневрах в стесненных условиях, на тех же парковках, круговой обзор действительно очень помогает.

Естественно, минивэн оснащен комплексом систем активной и пассивной безопасности ADAS, причем второго уровня автономности: бросить руль еще нельзя, но вот не участвовать в управлении уже можно. Комплекс включает в себя более 30 функций. Среди них и система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси», и система автоматического экстренного торможения, в том числе — при движении задним ходом (а это пока еще редкость), система удержания в полосе, интеллектуальный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков. Последняя реально работает, хотя распознанный знак выводится на приборную панель в виде крохотного кружочка размером с горошину. Ну и знак «конец ограничений» система видит далеко не всегда: ты давно уже едешь по участку с ограничением «90», а на панели все еще висит стоявший перед пересечением дорог знак «40».

Капитаны второго ряда

Самое главное для минивэнов — это оснащение и комфорт задних рядов, и вот тут все более чем прилично. По крайней мере — на втором ряду, где размещаются главные VIP-пассажиры. К их услугам — все, и чуть больше. Удобная посадка через широченные сдвижные двери, причем с обеих сторон. Удобные поручни около входа. Возможность открывать и закрывать двери несколькими способами: хочешь — нажми кнопку на средней стойке кузова, хочешь — потяни за ручку. Ну или водитель откроет — у него тоже есть соответствующие кнопки. Возможность самостоятельно управлять микроклиматом в своей зоне. Хочется подышать свежим воздухом? Боковые окна оснащены электростеклоподъемниками и открываются, причем почти полностью. Ну или можно попросить водителя открыть люк на крыше в режиме вентиляции.

Сами «капитанские» кресла второго ряда заслуживают отдельного рассказа. Они имеют кучу электрорегулировок, снабжены подлокотниками, выдвижной оттоманкой для ног и системой массажа, а также разъемами USB-C в боковинах. Кресла всех трех рядов имеют возможность продольного перемещения в приличном диапазоне. Правда, электроприводами перемещений в этом направлении оснащены только кресла первого ряда, сиденья VIP-пассажиров и третий ряд придется двигать вручную. На одном из этапов пробега я специально провел три часа в таком кресле. Все и вправду очень удобно, включая откидной столик с нескользящей поверхностью в спинке кресла перед тобой.

Но есть и некоторые замечания. Например, для того, чтобы я со своим, пожалуй, уже средним по нашим временам ростом в 182 сантиметра занял полулежачее положение с выдвинутой оттоманкой, переднее кресло должно быть сдвинуто до упора вперед, а мое — до упора назад. В любом другом случае ноги утыкаются в спинку переднего сиденья. Кстати, отодвинуть переднее кресло я из своего второго ряда не могу — «кнопка босса» отсутствует. Третий ряд считается трехместным, но три человека там поместятся весьма условно, да и доступ туда не слишком удобен. Ну и шумоизоляция в принципе могла бы быть и лучше: слышно и дорожный шум, и мотор, особенно во время интенсивного разгона.

Чего в супе не хватает

Ну а теперь посмотрим, чего JAC RF8 может не хватать. Если речь идет о его использовании в качестве бизнес-шаттла, то клиентам с VIP-статусом явно не будет хватать собственной развлекательной системы с дисплеями либо в подголовниках кресел первого ряда, либо с откидными потолочными экранами. Довольно затейливо реализовано управление режимами массажа: они выбираются либо с тачскрина головного устройства, либо при помощи не самого понятного алгоритма нажатия стрелок многопозиционного переключателя на боковой поверхности основания сиденья. Тут бы не помешала либо отдельная сенсорная панель, либо меню на экране упомянутой гипотетической развлекательной системы. Возможно, стоило бы дооснастить автомобиль инверторной системой и розетками на 220 вольт для подключения ноутбуков и на случай использования минивэна в качестве мобильного офиса.

Ну а для использования в качестве семейного автомобиля я бы полностью перекроил распределение «жизненных благ» между тремя рядами. Вместимость багажного отсека я полагаю вполне достаточной: она может изменяться от 700 до 2500 литров. Правда, даже показатель в 700 л получается при сдвинутых вперед сиденьях третьего ряда и загрузке под крышу, но в любом случае, в 7-местной конфигурации в багажник помещается несколько чемоданов «кэбин сайз». Функцию массажа я бы отдал креслам первого ряда, в первую очередь — водительскому. На втором ряду я бы разместил трехместный диван с возможностью откинуть вперед крайние посадочные места для более удобного доступа на третий ряд. Вот его я бы сделал откровенно двухместным. И тогда все становится логичным: глава семьи и его супруга размещаются на первом ряду с максимальным комфортом, прочие чада и домочадцы — на втором и третьем. Им я бы добавил разъемы USB для зарядки гаджетов — они точно пригодятся. А еще дооснастил бы системой внутреннего видеообзора или внутренним зеркалом, позволяющим контролировать состояние детишек или старшего поколения на задних рядах.

Когда все решает цена

На сегодняшний день каталожная цена JAC R8 составляет 4,8 миллиона рублей. Да, это существенно ниже цены минивэнов, претендующих на премиальный статус — Hongqi HQ9, GAC M8, Wey 80 и Voyah Dream. Но вместе с несколько большим комфортом VIP-пассажиры этих моделей получают и статус… А вот для семейного применения комфорт второго ряда — избыточен, а цена — высоковата. Ведь потенциальный покупатель, обремененный большой семьей, вполне может обратить внимание на семиместные кроссоверы, в достаточном количестве представленные на нашем рынке. Тут и Chery Tiggo 9 (4,15 — 4,45 миллиона), и Tiggo 8 PRO Max (3,04 — 3,72 миллиона), и Soueast S09 (3,89 — 4,09 миллиона), и DFSK iX7 (2,99 миллиона рублей), и Geely Okavango (3,52 миллиона), и Tenet T8 (3,54 — 3,79 миллиона), и Jetour X90 (3,48 — 3,97 миллиона), и SWM G05 Pro (2,24 — 2,36)... Длинный список, не правда ли? И все приведенные цены — каталожные, на которые предлагаются весьма существенные скидки. И все они ниже стоимости минивэна JAC, причем среди приведенных семиместных моделей хватает и полноприводных. В общем, в перспективы спроса на JAC RF8 со стороны деловых структур я верю — им далеко не во всех случаях нужен премиальный статус. А вот в то, что эта модель станет востребована у частных покупателей, мне как-то не очень верится. Если, конечно, в компании не поставят себя на место частного владельца такого автомобиля, не подгонят оснащение под его потребности и жизненные ситуации и не сделают автомобиль дешевле.