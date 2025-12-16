Как закрепить номерной знак на китайском автомобиле и не получить штраф?

Опубликована инструкция по установке госномера автомобиля на нестандартный крепеж

Суть проблемы: у российских регистрационных знаков два крепежных отверстия, а у китайских – четыре.

Межцентровые расстояния тоже не совпадают – прикрутить номера кое-как двумя болтами вместо четырех не получится. Расстояние между «китайскими» отверстиями по вертикали превышает высоту отечественного номерного знака. Размеры знаков также неодинаковые.

Если ушедшие автопроизводители почти всегда дорабатывали конструкцию машины под российские стандарты, «китайцы» заниматься этим не торопятся. Решать задачу закрепления номера приходится владельцу – да так, чтобы не обидеть эстетику, ПДД и КоАП. Этим и займемся.

Проще всего купить готовые наборы. Мы приобрели переходники пяти разных типов ценой до 1200 рублей. Однако можно обойтись и подручными средствами.

В качестве примера мы установили задний номерной знак на редакционном автомобиле Лада Ларгус с помощью двух резьбовых заклепок (англ. the rivet nut) с резьбой М6. Закрепляя номер двумя винтами, не забыли подложить полоски двустороннего скотча, чтобы он не протирал краску.

То же самое можно сделать на любом китайском автомобиле, ну а родные резьбовые отверстия аккуратно заглушить – например, холодной сваркой. Два отверстия при этом знак прикроет, а два других будут напоминать вам о происхождении автомобиля.

Согласно ГОСТ Р 50577-2018:

Использование пластмассовых рамок с нижней полосой вошло в практику примерно 30 лет назад. Реальную пользу от них в большинстве случаев получают лишь автосалоны, которые размещают на рамке свои названия и телефоны, либо станции технического обслуживания, на которые впоследствии заезжал авто­мобиль.

Толстая, часто сильно выступающая рамка, которая дребезжит при закрывании багажника, портит дизайн любого автомобиля. Так зачем обрамлять номер, без которого ездить нельзя, делая его более массивным?

Единственный случай, когда без рамки не обойтись – если площадка, например, на переднем бампере, имеет меньший размер, чем номер, и его не удается закрепить. И тонкая свисающая кромка может быть легко помята.

Наше мнение: где только возможно, следует крепить номер без рамки. К пластмассовым кузовным деталям – напрямую, а к металлическим частям – с прокладкой из двустороннего скотча. И китайские автомобили – не исключение.

Если потертые черные символы захочется обновить самостоятельно, помните, что грань между подкраской облупившегося слоя и подделкой очень тонкая – тут многое зависит от настроения инспектора, заметившего следы самостоятельного вмешательства.

А вот световозвращающую белую пленку подкрашивать категорически нельзя: номер перестанет соответствовать ГОСТу. Поэтому гораздо проще и спокойнее заказать дубликат поврежденного регистрационного знака в лицензированной компании – сейчас такая услуга широко распространена. Цена – около 1500 рублей за две таблички.