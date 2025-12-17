Как поменять водительские права в 2026 году

1 января 2026 года в России заканчивается автоматическое продление водительских прав. Прежде срок их действия увеличивался на три года, но теперь этой возможности не будет. «Лента.ру» рассказывает, кому нужно переоформить водительские права и как это сделать.

Продление водительских прав

Несколько лет назад российские власти продлили срок действия прав, которые были действительны до 2025 года. Если на удостоверении указана дата окончания срока действия — любой день с 1 января по 31 декабря 2025, то эти права можно не менять до 2028 года и продолжать водить автомобиль со старым удостоверением.

Водителям, которые подпадают под это правило, не нужно никуда обращаться. Права продлятся автоматически

Срок действия водительских прав, которые выдают в России, указан в Федеральном законе №196. Там сказано, что удостоверение считается действительным в течение 10 лет с момента выдачи. Правило действует для всех, но есть и исключения. Например, если у водителя появились серьезные проблемы со здоровьем или он нарушил ПДД, то прав ему придется лишиться раньше, чем закончатся десять лет с момента выдачи.

Если водитель не хочет ждать три года, он может заменить удостоверение уже сейчас. Также переоформить документ потребуется всем, у кого он заканчивается 1 января 2026 года и позже.

Около 5 миллионов водителей смогут не менять права до 2028 года

«Стоит отметить, что за границей продленные в России права не котируются. Держателям просроченных документов грозят штрафные санкции», — предупредила в беседе с «Лентой.ру» налоговый консультант, основатель и управляющий партнер ГК «РосКо» Алена Яковлева.

В каких случаях права придется заменить

Если срок действия прав заканчивается в 2026 году (замена после дата, когда права истекают).

Если у владельца водительского удостоверения поменялись личные данные. Например, фамилия.

Если документ испорчен, утерян или украден.

Если появились противопоказания для управления автомобилем, в том числе медицинские.

Если обнаружены нарушения при оформлении или выдаче прав.

Если срок действия водительских удостоверений закончился в 2022 году, и их так же автоматически продлили на три года. Значит, в 2025 году их действие истекло — автоматическое продление повторно не действует.

Что делать с иностранным водительским удостоверением 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в статьях 25 и 26 Федерального закона «О безопасности дорожного движения», касающиеся иностранных и национальных водительских удостоверений. Теперь права, полученные за границей, нужно заменить в течение года с момента легализации (вид на жительство, гражданство) в России. Это касается и удостоверений, которые были выданы россиянам в других странах (например, если гражданин России проживал там в течение долгого времени). А вот гражданам Белоруссии и россиянам, которые получили удостоверения в Минске и других городах соседней страны, права менять не нужно. Заменить права без экзаменов могут также сотрудники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, функционирующих в России. И члены их семей. При замене иностранных прав на российские водителям (за исключением некоторых категорий, описанных выше) нужно сдавать экзамен по теории. В российских правах с 2020 года есть дублирование надписей на французском и английском языках. Но если в удостоверении их нет, менять его не нужно.

Как заменить водительские права

Список документов для замены прав

Удостоверение личности (паспорт или иной документ);

заявление на замену водительских прав;

старые права (если они не утеряны и не украдены);

медицинская справка по форме № 003‑В/у;

СНИЛС.

Список документов может меняться в зависимости от причины получения нового водительского удостоверения

«При открытии еще одной категории потребуется предоставить документ об обучении. Чтобы получить международные права, потребуется также сделать фото размером 35 на 45 миллиметров», — добавила Алена Яковлева.

Где взять медицинские справки

Получить справку можно в государственной поликлинике или коммерческом медицинском центре. Если права украдены, утеряны или испорчены, а также если водитель поменял личные данные, то этот документ не нужен.

В определенных случаях водителю нужно будет пройти медицинскую комиссию для оформления удостоверения:

если закончился срок действия прав (прошло 10 лет с момента получения);

если ранее водителя лишили прав из-за управления машиной в нетрезвом виде. Либо если он вообще отказался проходить медицинское освидетельствование;

если здоровье водителя сильно ухудшилось, и это может сказаться на качестве управления машиной;

если водитель планирует открыть еще одну категорию в правах;

если он работает профессиональным водителем.

Медицинскую комиссию проходят и те, кто получает права впервые

Каких врачей нужно посетить:

терапевта;

офтальмолога (окулиста);

психиатра;

психиатра-нарколога;

невролога (если к нему направил терапевт).

«В Москве стоимость медкомиссии варьируется от 1500 до 3500 рублей. Справку от психиатра придется взять в психоневрологическом диспансере, от нарколога — в наркологическом», — рассказала Алена Яковлева.

Прохождение медкомиссии для выдачи водительских удостоверений не входит в ОМС. Поэтому даже в государственных поликлиниках за нее придется платить

Еще нужно будет сдать ДПС. Также на анализы могут отправить в том случае, когда психиатр или нарколог увидят признаки употребления психоактивных веществ.

Сколько стоит замена прав

С 1 сентября 2025 года размер госпошлины за выдачу прав, в том числе повторно, составляет:

4000 рублей — документ старого образца; 6000 рублей — документ нового образца (с чипом).

Куда подать заявление на замену прав

В Госавтоинспекцию

Если вы решили подать заявление на получение прав в ГАИ, то заранее записываться не нужно.

Соберите пакет документов и приходите в ближайшее отделение ГАИ.

Возьмите талончик на входе, оплатите госпошлину (обычно в отделениях стоят банкоматы для этого).

Подойдите к нужному окну, следуйте инструкциям сотрудников ГАИ.

Обычно в ГАИ большие очереди, потому что там происходит оформление множества документов

В МФЦ

Сначала нужно выбрать МФЦ, где есть услуга замены прав. Это можно узнать на сайте центров.

Затем необходимо прийти в нужный МФЦ с пакетом документов, взять талончик на входе и в порядке очереди подать заявление. Там же будет оплата госпошлины.

После подачи заявления на замену прав нужно будет снова посетить этот же МФЦ и получить новое удостоверение.

Срок изготовления новых прав может быть разным в зависимости от города проживания. Например, в Москве весь процесс займет 10 дней

Через «Госуслуги»

Войдите в «Личный кабинет» на сайте «Госуслуги».

Выберите необходимую услугу, подайте заявление, прикрепите документы (обычно они уже есть в аккаунте).

Оплатите госпошлину там же на сайте (платеж обычно проходит максимум за сутки).

Выберите день и офис ГИБДД для подачи заявления.

Посетите отделение ГИБДД в нужную дату с пакетом документов. Там вас сразу сфотографируют и выдадут права.

Подать заявление через «Госуслуги» можно только с медицинской справкой на руках, так как нужно будет ввести ее номер

В отделении ГИБДД есть отдельное окно для тех, кто записался через «Госуслуги». К нему будут вызывать заявителей по времени.

Что будет, если не поменять права

Водители с просроченными правами к управлению транспортным средством не допускаются. Однако случается, что за руль все-таки садится человек с недействительным удостоверением.

«За вождение автомобиля с просроченными водительскими правами предусмотрен штраф. Санкции составляют от 5 000 до 15 000 рублей. Это прописано в пункте 1 статьи 12.7 КоАП», — пояснила Алена Яковлева.

Та же статья касается и водителей, управляющих авто с «механикой», если в их водительском удостоверении отмечено только право на вождение авто с автоматической коробкой передач. Их ждет такой же штраф, как и за просроченные права.