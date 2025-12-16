Почему большинство привозимых авто из КНР не китайские

В России наблюдается активный рост импорта автомобилей из Китая. По данным агентства "Автостат", в ноябре 2025 года в нашу страну было ввезено в 2,5 раза больше подержанных китайских автомобилей, чем в том же месяце прошлого года.

Среди импортированных иномарок особое внимание заслуживают такие марки, как Toyota, Volkswagen и Honda. В ноябре 2025 года на их долю пришлось более половины всех ввезенных автомобилей. Toyota заняла первое место с результатом 1814 единиц, Volkswagen - второе с 1785 единиц, а Honda - третье с 1261 автомобилями. Замыкают пятерку немецкие бренды BMW (752 автомобиля) и Audi (670 автомобилей).

По словам специалистов портала "Автовзгляд", превалирующая доля некитайских брендов в статистике импорта из КНР связана с тем, что российские потребители готовы платить за качественные автомобили, даже если они не производятся на родине бренда.

Кроме того, в условиях роста цен на автомобили и увеличения утильсбора многие россияне предпочитают приобретать подержанные машины, которые можно купить за наличные, поскольку заемные средства остаются по-прежнему весьма недоступными для многих клиентов, вместе с тем растет доля банковских отказов в кредитах.

В заключение можно сказать, что увеличение утилизационного сбора вряд ли станет препятствием для параллельного импорта, поскольку даже у известных брендов есть множество моделей с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. О том, какие популярные автомобили можно будет привезти из Беларуси после повышения ставок, ранее подробно рассказала "РГ".