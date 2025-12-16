В Китае назвали пять самых качественных автомобилей локальной сборки

В Китае назвали самые качественные автомобили, выпускаемые на местных предприятиях. Новый рейтинг составлен Китайской сетью качества автомобилей (China Automotive Quality Net).

© Газета.Ru

Так, первое место занимает Audi Q6, чье производство ведется на совместном предприятии SAIC-Volkswagen. Негативных отзывов о нем было так мало, что он получил всего 140 «штрафных» баллов.

На втором и третьем местах находятся Honda UR-V и XR-V производства совместного предприятия Honda-Dongfeng, набравшие 142 и 143 таких баллов соответственно. Четвертое место занимает кроссовер Audi Q2L со 145 «штрафными» баллами, который выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen. Пятое место у кроссовера Honda Avancier от Honda-GAC. Автомобиль получил 146 штрафных баллов.

До этого стало известно, что средняя цена подержанных китайских автомобиля на российском рынке в ноябре снизилась до 1,98 млн рублей.

В группе подержанных европейских, японских и корейских машин также зафиксировано снижение. В ноябре средняя цена на такие автомобили снизилась почти на 30 тыс. рублей и достигла 2,16 млн рублей, последний раз на этом уровне она была в январе 2023 года.

Средняя цена отечественного автомобиля держится уже 7 месяцев в районе 700 тыс. рублей.

