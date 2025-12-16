Названы 10 самых популярных автомобилей в Москве

В ноябре 2025 года в Москва было зарегистрировано 20,3 тыс. единиц автомобилей, сообщает автоэксперт Сергей Мосеев в своем Telegram-канале.

© Газета.ру

Лидером столичного рынка стал Geely Monjaro, реализованный в количестве 842 единиц. Второе место занял компактный кроссовер Solaris HC (800 ед.), а бестселлер Lada Granta, нашедшая 740 покупателей, стала только третьей.

В топ-10 также вошли Haval Jolion (731 ед.), Belgee X70 (627 ед.), Belgee X50 (531 ед.), Lada Vesta (408 ед.), Voyah Free (380 ед.) и Lynk&Co 900 (380 ед.) и Lada Largus (378 ед.).

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.