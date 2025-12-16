Названы главные ошибки водителей на зимней дороге

За теплый сезон многие водители теряют «зимние» навыки вождения и с наступлением холодов продолжают ездить так, будто на дороге по-прежнему сухой асфальт. На это в интервью РИАМО указал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

© Газета.Ru

Одна из наиболее частых ошибок, по его словам, — неправильная оценка соотношения скорости и дистанции до впереди движущегося автомобиля.

«Во-вторых, сохраняется привычка совершать резкие маневры зимой. Независимо от того, шипованные колеса или нет, липучка или не липучка, они лишь чуть-чуть улучшают динамику поведения автомобиля. Поэтому зимой нужно быть, условно говоря, немножко «эстонцем» на дороге: делать все медленно, размеренно», — посоветовал специалист.

До этого Попов объяснил, что нужно делать при выезде на гололедицу.

Он подчеркнул, что на льду не поможет даже система АБС. Поэтому необходимо убирать ногу с педали газа, не теряя при этом соединения двигателя с колесами автомобиля. Сбавлять скорость следует до приемлемых значений.

Ранее автолюбителям рассказали, как избежать проблем с двигателем зимой.