Что делать с брошенным во дворе автомобилем

Самостоятельно передвигать или утилизировать брошенный во дворе чужой автомобиль нельзя. Подобные действия могут грозить уголовной ответственностью. Об этом RT рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист напомнил, что любая машина, несмотря даже на ее состояние, является имуществом, которое можно изымать только по решению суда.

«Не забываем про ст. 166 УК, которая предусматривает ответственность за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — рассказал он.

Юрист добавил, что наличие государственных номеров на транспортном средстве свидетельствует о конкретном владельце. Сдвигать машину с места имеет право только он.

Если же на автомобиле нет номеров или есть явные признаки «брошенности», такие как разбитые стекла, в первую очередь необходимо попытаться найти владельца и попросить его убрать машину.

Если сделать это не удается, то нужно направить письменное заявление и фотографии в несколько инстанций. Следует обратиться к участковому инспектору, управляющей компании, деятельным людям или товариществу собственников жилья.

Эксперт добавил, что можно направить соответствующее заявление в местную администрацию. По его словам, в ответ на жалобу должна быть направлена специальную комиссию, которая на месте установит, является ли машина брошенной, и будет вместе с ГИБДД искать ее владельца.

Если же собственник не будет найден, то по судебному решению такой автомобиль может быть снят с учета и отправлен на специализированную свалку.

