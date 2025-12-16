Один из всего двух Sbarro Super Five продают в США

Этот Sbarro Super Five 1983 года — один из двух экземпляров, построенных швейцарским конструктором Франко Сбарро в качестве роскошного городского автомобиля на базе агрегатов Renault 5 Alpine Turbo. На этой неделе он был продан на аукционе Bring A Trailer.

© Carakoom

Считается, что автомобиль был создан по заказу члена одной из ближневосточных королевских семей, после чего экспонировался на Женевском автосалоне 1985 года и затем на долгие годы оказался на хранении.

Два года назад он был приобретён нынешним продавцом, импортирован в США и восстановлен в рабочее состояние.

Автомобиль оснащён стеклопластиковыми кузовными панелями, окрашенными в белый цвет. Под капотом — турбированный рядный четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,4 литра, работающий в паре с трёхступенчатой автоматической трансмиссией.

Установлены 15-дюймовые колёса Gotti D33 и дисковые тормоза с вакуумным усилителем на всех четырёх колёсах. Салон, отделанный белой кожей, оборудован передними сиденьями Recaro с электроприводом и подогревом, аудиосистемой Clarion и ЭЛТ-телевизором перед задними сиденьями с подогревом.

На одометре — 12 000 км.

Franco Sbarro начал проектировать собственные автомобили, работая главным механиком в команде Scuderia Filipinetti. В 1968 году он покинул её и основал собственную мастерскую Atelier de Construction Automobile в Грандсоне, Швейцария.

Среди его проектов — переделка гоночных Ford GT40 и Lola T70 в дорожные версии, а также создание реплик, уникальных автомобилей и дизайнерских концептов.

Хэтчбек Super Five на базе Renault 5 дебютировал вместе с радикально стилизованным Sbarro Challenge под названием «Special FiveTurbo» на Женевском автосалоне 1985 года.

Турбированный 1,4-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель Renault оснащён двухкамерным карбюратором Weber с нисходящим потоком. Заводская мощность, заявленная Renault, составляет 108 л.с.

Привод осуществляется на передние колёса через трёхступенчатую автоматическую трансмиссию.

Текущая ставка составляет всего $5750 (~450 тысяч рублей), а до конца торгов остаётся еще 9 часов.