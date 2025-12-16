Куда уходят деньги автовладельцев? Названа главная статья расходов в 2025 году

Россияне ежегодно тратят на свои автомобили больше 100 тысяч рублей

На Первом федеральном Авто Саммите в Москве платформа «Авито Авто» представила детальную картину российского автомобильного рынка.

Данные показывают, что покупательская активность на новые автомобили за год выросла более чем на 12%, а само предложение на рынке увеличилось почти на 40%. Средняя цена нового автомобиля в 2025 году достигла отметки в 3,41 млн рублей, при этом почти треть покупателей активно ищет машины в более доступном диапазоне от 2 до 3 миллионов.

На саммите озвучили также результат реальных ежегодных затрат на содержание личного транспорта. По расчетам аналитиков, в 2025 году средний чек на владение автомобилем составил 101 тысячу рублей в год.

Абсолютным лидером в структуре расходов оказалось топливо, на которое уходит около 68% всех средств, или почти 69 тысяч рублей. На техническое обслуживание и ремонт приходится 18% трат, стоимость полиса ОСАГО в среднем забирает 8%, а транспортный налог – 6%.

Любопытно, что для владельцев автомобилей китайских марок ежегодные расходы оказались чуть ниже и в среднем составили 93 тысячи рублей. Однако в их бюджете доля затрат на топливо еще выше и достигает 72%, что может быть связано с особенностями расхода или преимущественно бензиновыми двигателями в этом сегменте.

Таким образом, несмотря на рост рынка и изменение модельного ряда, основным пунктом расходов для любого автовладельца в России по-прежнему остается заправка бака.