Почему могут скрипеть тормоза и что с этим делать

Неприятные звуки, которые появляются при торможении автомобиля, могут указывать на самые разные проблемы: от поломки до банального загрязнения тормозных механизмов. Эксперты компании Febest в беседе с Quto.ru подчеркнули, что вне зависимости от причины возникновения скрежета игнорировать проблему нельзя.

«Игнорировать эти сигналы особенно опасно в условиях плотного трафика, где каждая секунда имеет значение. При этом не каждый скрип критичен: одни исчезают сами собой, другие же требуют срочного вмешательства», — подчеркнул Павел Пикин, директор департамента маркетинга Febest.

Эксперт отмечает, что посторонние звуки можно классифицировать по характеру и причинам их возникновения. Их опасность может варьироваться от минимальной до крайне высокой, так что водителям не лишним будет научиться различать такие сигналы.

Например, в течение 100-300 км после установки новых колодок возможно возникновение конструктивного сприпа, который связан с притиркой их к дискам. Как правило, исчезает он сам по себе и не требует вмешательства, но если он не пропадает, стоит обратиться в автосервис.

Намного опаснее появление скрежета и визга, связанных с износом тормозных колодок и дисков. Грубый металлический лязг или постоянный визг могут указывать на критический износ фрикционного слоя колодок. В этом случае тормозной путь увеличивается на 10-20%, растёт риск перегрева и отказа всей системы, а деформированные тормозные диски вызывают вибрацию и снижают управляемость автомобиля.

Кроме того, посторонние звуки могут быть связаны с загрязнением тормозных дисков, либо попаданием на них влаги. Критической опасности в этом нет, но может привести к неравномерному торможению, так что автомобилистам рекомендовано не затягивать с устранением причин, особенно если скрип не проходит.

Намного опаснее появление скрежета на барабанных тормозах: их можно встретить на задней оси бюджетных моделей. Как правило, звуки в этом случае указывают на серьёзный износ или подклинивание механизма.

«Любой устойчивый скрип не только снижает комфорт, но и может указывать на неисправности, увеличивающие вероятность аварии на 15–30 %, особенно в сочетании с другими проблемами или неблагоприятными дорожными условиями», — напомнил эксперт.

Кстати, зимой проблемы с посторонними звуками в тормозной системе усугубляются. Повышенная влажность, дорожная грязь, снег и соли, лужи: все эти факторы способны вызвать скрип тормозов.

Зачастую проблемы связаны с коррозией или деформацией дисков (возникает из-за попадания влаги), потерей смазки — нередко проблемы возникают на морозе. Чтобы избежать этого и обеспечить механизмам надёжную защиту, водителям советуют проводить сезонную очистку и смазку тормозной системы.

Также Пикин напомнил, что основа безопасности — это регулярная диагностика, позволяющая выявить любые проблемы и неисправности до того, как они приведут к серьёзным проблемам. Осмотр рекомендуется проводить каждые 10-15 тысяч км, колодки меняются через 30-50 тысяч км, диски — от 60 до 100 тысяч км. При агрессивной езду сроки сокращаются.