Тест-драйв седана Belgee S50: он вторгается на территорию «Весты»

Название Geely Emgrand знакомо многим российским автолюбителям – седаны, запомнившиеся только низкой коррозионной стойкостью кузова и фонарями в стиле «Мерседеса» S-класса W221, появились на нашем рынке задолго до того, как «китайцы» стали мэнстримом. А два года назад к нам привезли последнее поколение «Эмгранда».

Редакция Quto познакомилась с седаном еще тогда, в ходе первого тест-драйва. И вроде все слагаемые на местах - атмосферный двигатель, классический «автомат», дизайн без азиатских странностей, да и по габаритам он превосходит главный седан в этом сегменте – тольяттинскую «Весту».

Но спрос на Emgrand оставлял желать лучшего – он проигрывал большинству кроссоверов Geely в рейтинге продаж, потому что был ненамного дешевле их и, напротив, оказался значительно дороже «Весты».

В итоге Emgrand сослали на белорусский завод Belgee следом за предыдущими поколениями кроссоверов Geely Coolray и Geely Atlas Pro. Седан получил индекс S50, но выяснилось, что это – не единственное изменение в машине.

Чем Belgee S50 отличается от Geely Emgrand

Внешних отличий – минимум. Это логотип BG на широкой решетке радиатора с вертикальными прутьями, надпись Belgee на заднем молдинге между фонарями и шильдик S50 на крышке багажника.

Те, кто хорошо помнят Geely Emgrand, увидят новые колеса (теперь их поставляют из России), а еще белорусы расширили палитру окраски кузова – с шести до девяти цветов. А все потому, что седан выпускается на заводе Belgee по полному циклу. Металл, конечно, приходит из Китая (как и в случае с другими моделями Belgee), потому что прессов на предприятии нет. Но в остальном все по-взрослому. Сварка самых ответственных соединений доверена роботам, вручную выполняются только мелкие операции. Окраска, конечно же, происходит в автоматическом режиме, причем перед этим кузов «купают» в ванне с катафорезным грунтом.

Так что у S50 должна быть достаточная стойкость к противогололедным реагентам и соли, хотя первые владельцы кроссоверов Belgee X50/X70 все же отмечают возникновение мелких очагов коррозии в местах повреждения лакокрасочного покрытия. Особенно страдает неоцинкованный капот, если вовремя не обратить внимания на сколы. Впрочем, ужасы первых «Эмграндов» пятнадцатилетней давности владельцам Belgee S50 явно не грозят.

Бамперы тоже выпускают в Беларуси, а заодно ставят аккумуляторы Zubr и шины Belshina. Жаль, что интерьер Belgee S50 может быть только черным – флагманский вариант Geely Emgrand щеголял красивым интерьером с белыми и синими вставками. Но на заднем диване появился откидной подлокотник, которого не было у «китайца»! Осталось дождаться подогрева. Зимний пакет включает в себя подогревы руля, передних сидений, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и форсунок омывателя. А еще одно важное отличие, особенно актуальное в грязное и холодное время года, это появление на внутренней панели крышки багажника ремешка для ее закрывания.

По технике изменений нет

Двигатель остался прежним – это атмосферный, четырехцилиндровый объемом 1,5 литра. Мощность – 122 л.с. (как у «Весты» с мотором 1.8 Evo), крутящий момент – 152 Нм (здесь преимущество уже на стороне «Лады» – 170 Нм). Коробки передач – пятиступенчатая «механика», либо шестиступенчатый «автомат».

Раньше мы отмечали, что с места Emgrand трогался с задержкой, которая особенно раздражала, когда нужно было резко ускориться – например, при повороте через встречную полосу. Жмешь на педаль, секунды-полторы ничего не происходит, а машина все ближе и ближе. В общем, в некоторых ситуациях это могло добавить нервотрепки. Но в прошлом году вышла обновленная прошивка, которая избавила «автомат» и от этой паузы при старте с места, и от излишне частых переключений передач – тем самым коробка передач пыталась нивелировать недостаток мощности и крутящего момента за счет использования пониженных ступеней. Из-за этого страдала топливная экономичность – даже с таким мотором было сложно уложиться в городе в 9 л/100 км.

Сейчас все – в гармонии. Да, Belgee S50 не может похвастать выдающейся динамикой. Машина-то немаленькая, при длине 4638 мм белорусский седан на добрых 198 мм превосходит «Весту». Снаряженная масса – 1340 кг.

Поэтому запасайтесь терпением. Разгон до сотни – за 12,6 секунды, максимальная скорость – 175 км/ч. Но Belgee S50 уже не досаждает лишними переключениями, езда получается более плавной, при спокойном ритме движения стрелка тахометра редко поднимается выше отметки «2». Кстати, S50 официально разрешено заправлять бензином «Аи-92», что для многих владельцев будет неплохим бонусом с учетом нынешних цен на топливо.

Подвеска настроена в соответствии с характеристиками двигателя – неровности Belgee S50 старается максимально «скруглить», даже ямы с острыми краями седан проезжает без ударов и сильной тряски. Но за это приходится расплачиваться небольшой раскачкой на волнах, которая усиливается при полном салоне людей. Загружать S50, кстати, надо с осторожностью – с клиренсом 151 мм стоит внимательно следить за дорогой.

Управляемость – в том же духе. На руль Belgee S50 реагирует с ленцой, не провоцируя водителя на быстрое прохождение поворотов, хотя шины Belshina Artmotion Premium PS-105 явно лучше тех «всесезонок», что устанавливают на кроссоверы Belgee X50. Но от них же – и доминирующий шум в салоне, а вот остальные источники (двигатель и ветер) приглушены неплохо.

Спрос на Belgee S50 точно будет выше, чем на Geely Emgrand

На то есть очень веская причина, которая важнее и заднего дивана с подлокотником, и улучшенной медиасистемы с поддержкой хотя бы Apple CarPlay (владельцы смартфонов других марок, увы, по-прежнему смогут воспользоваться только «отзеркаливанием» рабочего стола через QDLink). Belgee S50 намного дешевле, чем Geely Emgrand! Стартовая цена – 1 849 990 рублей. За них можно купить седан Belgee S50 в комплектации Active с «механикой» с фронтальными подушками безопасности, системой курсовой устойчивости ESC, задними датчиками парковки, кондиционером, подогревом передних сидений и четырьмя электростеклоподъемниками.

Доплата за «автомат» - 150 тысяч. Попутно вместо кондиционера появятся климат-контроль, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и электромеханический «ручник». Салон останется тканевым.

Но еще интереснее выглядит версия Style за 2 089 990 рублей, в которой добавляются светодиодные фары, легкосплавные 16-дюймовые колеса, кожаный руль с обогревом, камера заднего вида и круиз-контроль.

Флагманский седан Belgee S50 Prestige значительно дороже – 2 269 990 рублей. Но в нем есть все возможное для S50 оборудование: боковые подушки и шторки безопасности, кожаный салон, 17-дюймовые колеса, электрорегулировка сиденья водителя, цифровой приборный щиток и мультимедийный комплекс с 12-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay.

И даже такой Belgee S50 – дешевле, чем был базовый Geely Emgrand с «автоматом». Неудивительно, что у российских дилеров моментально образовался дефицит – пока производство в Беларуси не вышло на расчетную мощность, а S50 пользуется хорошим спросом и на местном рынке. Впрочем, самая дорогая Lada Vesta в максимальной комплектации Techno’24, с вариатором и двигателем 1.8 Evo укладывается в 2 миллиона (1 966 000 рублей). При этом Lada быстрее и у нее намного шире возможности мультимедийного комплекса и есть система мониторинга «слепых» зон в зеркалах. Но при такой разнице в цене многих может соблазнить мысль о покупке иномарки. Пусть она и из соседнего государства.