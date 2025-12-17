Почему водители выходят из машины при остановке ГИБДД: плюсы и риски

Когда вас тормозит сотрудник ГИБДД, сразу возникает вопрос: нужно выходить из машины или нет? Автор канала «Автовыбор» объясняет, как правильно себя вести в такой ситуации.

Стоит понимать, что патрульный может только предложить выйти, а вы в праве отказаться. Обязательным выход становится только если необходимо оформить протокол, досмотреть автомобиль, и при вашем отказе сдать тест на алкоголь.

Но многие водители выходят сами. Во-первых, чтобы показать, что вы в трезвом состоянии — сотрудник понимает это по вашей походке и запаху. Также вы можете попробовать расположить его к себе, но это часто вызывает подозрения. А кому-то просто некомфортно общаться, когда посторонний человек заглядывает в салон машины.

Как же поступить правильно? Если ничего не нарушили — спокойно выходите. Часто это ускоряет процесс проверки. А вот если сомневаетесь в законности требований — останьтесь в машине и спокойно задавайте вопросы.

