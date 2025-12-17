Автоэксперт назвал пять кроссоверов за 2,5 млн рублей

Автоэксперт Ковалев назвал топ-5 кроссоверов за 2,5 млн рублей
Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете" о том, какие новые кроссоверы можно назвать лучшими в ценовой категории до 2,5 млн рублей.
"В первую очередь я бы отметил Haval Jolion. Не зря эта модель стабильно держит статус самой продаваемой иномарки в стране и периодически обходит даже Lada Vesta. Jolion получился очень сбалансированным, с просторным салоном и приличными остаточной стоимостью - именно за сочетание практичности и ликвидности его и ценят. На втором месте Tenet T4, который постепенно сменяет Chery Tiggo 4. Его главный плюс - большой выбор вариантов: есть атмосферный мотор, есть турбо, есть механика, вариатор, робот, передний и полный привод. Динамика здесь не поражает, но для города T4 - вполне рациональный выбор. Третью позицию, на мой взгляд, занимает Belgee X50 - по сути брат Coolray, с теми же достоинствами: хорошая динамика, упругая подвеска, понятная управляемость. Правда, в эту стоимость укладывается только простая версия, оснащенная довольно скудно. На четвертой позиции GAC GS3. Машина интересная, самая быстрая в рейтинге, а по дизайну - явно нацелена на молодую аудиторию. Но самые привлекательные комплектации уже выходят за рамки указанного бюджета, а мощность в 170 л.с. добавляет ощутимый транспортный налог, что тоже учитывают покупатели. Замыкает пятерку "Москвич 3". В теории он закрывает все базовые потребности: доступная цена, широкий выбор комплектаций, симпатичный внешний вид. Но если смотреть глубже, эта модель все-таки самая простая по технике и материалам, и экономия чувствуется почти во всем. Автомобиль функциональный, но откровенно бюджетный - и это определяет его место в рейтинге", - отметил специалист.