Как подготовить автомобиль к простою в условиях экстремально низких температур

Зима на севере нашей страны - испытание не только для людей, но и для машин. Низкие температуры способны превратить моторное масло в настоящий гудрон, что делает его бесполезным и даже опасным для автомобиля. Однако даже в таких условиях можно сохранить легковушку в рабочем состоянии.

© Российская Газета

Специалисты портала "Автовзгляд" рассказали, как подготовить машину к длительному простою в условиях экстремально низких температур. Они отмечают, что в регионах Крайнего Севера автомобиль часто не глушат зимой, чтобы избежать проблем с запуском двигателя после морозов. Однако не у всех есть возможность хранить машину в теплом гараже.

Моторное масло - основа жизнедеятельности ДВС. При низких температурах оно загустевает, и насос не может продавить его в нужном объеме. Это приводит к тому, что поршень "на сухую" сталкивается со стенками цилиндров, что может привести к задирам и другим серьезным повреждениям. Трансмиссия и мосты также подвержены износу по этой же причине.

Для того, чтобы вернуть замороженную машину к жизни без последствий, эксперты рекомендуют вызвать специалиста с оборудованием. Он укроет автомобиль теплоизоляционными матами и начнет адресный обогрев ключевых узлов и агрегатов.

1. Прогрев двигателя, коробки передач и трансмиссии: специалист использует тепловую пушку со шлангом для прогрева картера двигателя, коробки передач и трансмиссионных мостов.

2. Прогрев пассажирского отсека: параллельно включается "автономка", чтобы привести в рабочее состояние салон легковушки.

После проведения реанимационных процедур авто готов к эксплуатации. Цена услуги относительно невелика, и она пользуется спросом среди жителей Якутска, Магадана, Красноярска, Иркутска и других городов.

Истории о замерзших автомобилях на Крайнем Севере не редкость. Многие водители сталкиваются с этой проблемой и ищут способы ее решения. Один из них рассказал, что его кроссовер простоял на улице несколько недель при температуре ниже -40 градусов, однако народный метод тепловой пушкой вернул машину к жизни.

Ранее "РГ" рассказывала о том, какие вещи необходимо держать в автомобиле с приходом холодов.