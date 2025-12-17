Эксперт Колодочкин объяснил, что такое уравновешенность двигателей

Двигатель внутреннего сгорания – это набор массивных деталей, движение которых происходит ускоренно. Произведение ускорения на массу дает силу – для ДВС таких примеров несколько. Это силы инерции «поступательно движущихся масс», поршней, и всего, что на них навешано. Еще есть силы инерции неуравновешенных вращающихся масс – это шейки коленчатого вала и всего, что к ним прицеплено. А силы, помноженные на плечи, порождают моменты.

Все эти силы с моментами передаются на опоры мотора и на кузов машины, вызывая вибрацию. Характер их взаимодействия зависит от конструкции двигателя, количества цилиндров, блоков, угла развала этих блоков, порядка работы цилиндров, оборотов коленчатого вала.

Иногда все эти факторы полностью компенсируют друг друга. Такой двигатель называют полностью самоуравновешенным. Существует шесть признаков самоуравновешенности. Это равенство нулю суммарных сил инерции поступательно-движущихся масс (причем вызываемых ускорением с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала двигателя и удвоенной частоте вращения – так называемым силам инерции первого и второго порядка), и суммарных центробежных сил. К ним добавляются моменты этих сил, действующие относительно середины коленчатого вала в плоскости оси коленчатого вала.

Полностью самоуравновешенными двигателями являются рядная шестерка и V-образный 12-цилиндровый мотор. Для уравновешивания прочих моторов инженеры идут на конструктивные хитрости.

Так, неуравновешенные моменты можно убрать с помощью специальных дисбалансов маховиков или дополнительных противовесов коленчатого вала. Для ликвидации сил инерции первого и второго порядка можно использовать специальные уравновешивающие механизмы, которые приводятся от коленчатого вала и крутятся либо с его скоростью (механизмы первого порядка), либо с удвоенной частотой вращения (второго порядка).