Опубликован тест-драйв гибридного Volvo XC90 с индексом Т8

За десять лет китайские автомобили сменяют два-три поколения, а Volvo XC90 – всё тот же. И его по-прежнему можно купить новым.

Какие только решетки радиатора дизайнеры Volvo не перепробовали за последнее время – прямоугольные ячейки, соты, китовый ус… Теперь вот сплошная штриховка, с которой слилась в единое целое фирменная диагональ с эмблемой. Засечь обновления во внешности ХС90 смогут только сведущие – и то лишь спереди.

Индекс Т8 вовсе не означает мотор V8 – цилиндров четыре. Но динамика ураганная – чуть больше пяти секунд в разгоне до 100 км/ч! Секрет в том, что это гибрид.

В разгоне – никакой резкости. Мощь ускорения мягкая, словно в пассажирском лайнере. Но она конечна: упирается в относительно скромные 180 км/ч максимальной скорости.

Гибридный Volvo сделан по параллельной схеме. Электромотор мощностью 107 кВт, заменив собой редуктор задней оси, лишь помогает в разгоне, а не делает всю работу.

Двухлитровая турбочетверка Drive-E выдает 310 л. с. И как показали последние десять лет, даже при такой форсировке надежность всё еще при ней. Через восьмиступенчатый автомат она «независимо» приводит передние колеса.

По левому борту на переднем крыле – разъем для зарядки батареи извне. При полном заряде можно протянуть до 70 км.

А средний расход у 500‑сильного пятиметрового кроссовера колеблется в районе восьми литров на сотню.

Управляемость? После очередной модернизации XC90 остался верен себе. Он не поразит точностью откликов в связках поворотов и не очарует раскатом выпускной системы. Нет, Volvo другой – спокойный и рождающий ощущение безопасности. Даже с 22‑дюймовыми колесами пневмоподвеска обеспечивает кошачью мягкость хода.

Интерьер почти не изменился, и это прекрасно. Едешь, словно в дорогой яхте. Никакой помпезности, но ощущение качества буквально наполняет воздух.

Кожа отменной выделки, дерево не пускает солнечных зайчиков…

Немного увеличился экран медиасистемы, а структура ее меню стала проще. Перед глазами нарисовались привычные иконки вместо мудреных лабиринтов.

Впрочем, при наличии божественной акустики Bowers & Wilkins с медиасистемой вообще можно было ничего не делать. Годы идут, а качество звучания в Volvo остается одним из лучших.

Не сказался возраст и на удобстве салона, который даст фору молодым. Передние сиденья с выдвижным валиком подушки практически идеально распределяют нагрузку. А деликатный массаж не даст устать даже после целого дня за рулем.

Даже в Германии, откуда к нам и везут новенькие ХС90, версия Т8 стоит больше 100 тысяч евро. После доставки и растаможки прайс поднимается до 15 млн рублей с годовой гарантией от дилера. Есть машины и с менее мощными бензиновыми и дизельными двигателями – но даже такие стоят минимум 10 млн.

Безумно дорого даже на фоне самых дорогих китайцев, вроде Li или Rox. Но у прямых конкурентов из Старого Света – марок BMW или Mercedes-Benz – ценники только стартуют с 15 млн рублей. Такова сегодня плата за благородную родословную.

