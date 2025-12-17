Названы конкуренты новой версии кроссовера Geely Monjaro для России

В конце декабря российские дилеры Geely начнут принимать заказы на новую спецверсию флагманского кроссовера Monjaro под названием Flagship SE. Об этом сообщил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров в беседе с агентством "Автостат".

По словам Петрова, основными конкурентами автомобиля на российском рынке могут стать модели Tenet Т8, GAC GS8 и Jaecoo J8. Новинка будет доступна по цене от 4 899 900 рублей.

Версия Flagship SE отличается новым цветом Mountain Green (зеленый металлик) и дизайном 20-дюймовых колесных дисков с тонкими спицами, визуально увеличивающими их объем. Под капотом кроссовера установлен уже привычный турбомотор объемом 2 литра и мощностью 238 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль оснащен адаптивной подвеской CDC, которая улучшает комфорт и устойчивость машины на неровных дорогах. Интерьер получил обновленный селектор переключения режимов трансмиссии, новый многофункциональный переключатель, солнцезащитные козырьки с прозрачными вставками и дополнительную атмосферную подсветку на втором ряду.

Форма и обивка передних сидений были доработаны для повышения комфорта водителя и пассажира, а водительское кресло получило функцию массажа. Переднее пассажирское кресло оборудовано памятью настроек и функцией раскладывания до горизонтального положения. Пассажиры второго ряда могут изменять угол наклона спинки с помощью клавиш на картах задних дверей.

Мультимедийная система автомобиля сохранила свою функциональность и получила беспроводную поддержку протокола CarPlay. Премиальная аудиосистема включает 12 динамиков, два из которых расположены в подголовниках передних кресел.

Для адаптации к российскому климату кроссовер получил увеличенный до 5 литров бачок омывателя с датчиком низкого уровня омывающей жидкости.

