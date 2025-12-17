Названы способы продлить жизнь аккумулятора зимой

Емкость автомобильного аккумулятора зимой сильно уменьшается, а каждый запуск тратит большое число энергии. При этом существуют действия, которые могут продлить жизнь аккумулятора в холодное время года, сообщили «Ленте.ру» в «Авито Авто».

© Lenta.ru

«Мороз, короткие поездки по городу и постоянная работа обогревов создают повышенную нагрузку на все системы автомобиля, а особенно на аккумулятор. При этом именно от состояния батареи зависит, заведется ли мотор в морозный день или придется внезапно менять свои планы», — сообщили эксперты компании.

На морозе емкость аккумулятора заметно уменьшается, при этом каждый холодный запуск тратит значительный объем энергии, а необходимых водителю систем становится все больше, отмечается в сообщении. Кроме того, чтобы начать принимать заряд от генератора, батарее сначала нужно прогреться — это означает, что коротких поездок по городу может не хватать для полного восстановления энергии, добавили там.

Чтобы продлить жизнь аккумулятора зимой стоит устраивать длительные поездки за город, чтобы аккумулятор успевал восполнить заряд, а после запуска дать машине проработать хотя бы 5-10 минут без дополнительных нагрузок. Также при температурах ниже 30 градусов целесообразно снимать аккумулятор на ночь и заносить его в теплое помещение, а на механической коробке передач выжимать сцепление перед пуском.

Также в «Авито Авто» посоветовали делать паузы между попытками завестись в холодную погоду.

«Не стоит крутить стартер дольше 5−7 секунд подряд. Если мотор не завелся, сделайте минутную паузу, чтобы батарея восстановила энергию. Многочисленные попытки подряд только сильнее просаживают напряжение и увеличивают глубину разряда аккумулятора», — пояснили там.

Также перед зимой полезно оценить, в каком состоянии находится аккумулятор. Ресурс стартерных батарей в зависимости от их типа составляет в среднем от 3 до 7 лет, и с каждым сезоном риск не завестись растет, пояснили в организации. Также осмотрите корпус на предмет трещин и вздутий — любые повреждения означают, что аккумулятор пора заменить.

Измерьте напряжение мультиметром при заглушенном моторе -- это позволит понять, насколько батарея заряжена. Значения 12,6−12,8 В соответствуют полному заряду, около 12,4 В указывают на потерю ресурса, а показатели ближе к 12 В и ниже означают глубокий разряд. Если цифры занижены, сначала зарядите АКБ внешним устройством, а затем оцените работу генератора Авито Авто

Кроме того, для регионов с холодной зимой рекомендуется использовать масла с низким зимним индексом — 0W или 5W, если эти классы допускаются руководством по эксплуатации автомобиля. Такие составы сохраняют текучесть в морозы и облегчают запуск авто, добавляется в сообщении.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев сообщил, что срок жизни зимней резины можно значительно увеличить при правильном хранении, стиле вождения и вводе в работу. Например, каждые две недели и перед длинными поездками следует проверять давление в шинах. Важно избегать резкого старта и торможения для сохранения шипов.