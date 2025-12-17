Как работает бизнес на российско-эстонской границе

Как работает бизнес на очереди на российско-эстонской границе

И каждый раз многочасовое стояние превращается в собственную «Иронию судьбы»: успеешь ли пройти до закрытия границы, замёрзнешь или выдержишь и главное, как не сорваться на поход в туалет.

Я видела эту границу со стороны Ивангорода зимой. Люди там обогреваются чем могут: кто термосом с горячим чаем, кто наворачивает круги вокруг чемодана, кто термостельками и одеялами. Выручает не сильно. Но самая главная проблема – туалет. Вариантов два: бежать в цивилизованный, рискуя потерять место, или выбрать народный способ – ближайшие кустики.

А уж какая тут стоит ругань! Причём ругают всех: продавцов очереди, «несунов» импортного товара, тех, кто пригласил в очередь брата-свата и вообще жизненные обстоятельства.

В тематических чатах люди обсуждают, что очередь давно живёт по законам рынка. Главный вопрос: платить за очередь 50 евро с человека или самим стоять и мерзнуть бесплатно? И тут мнения разошлись.

В чатах одни предлагают: «Что плохого в том, чтобы вся очередь была из продавцов, а люди подходили бы к своему времени? Сделайте уже честный сервис: слот, запись, пришёл – прошёл».

Другие отвечают: «Это просто кринж, не иначе! Как раз из-за продавцов очередь и топчется на месте. Дело не в финансах, а в порядочности! Почему я должна стоять с ночи, а кто-то приедет в 10 утра и пройдёт аж ко входу?».

Третьи рассуждают логически: «Вы же не возмущаетесь, что люди идут к платным врачам в тот же день… Очередь – не моральный институт! Кто-то платит временем, а кто-то деньгами».

Самые практичные рассуждают: «За одного человека 50 евро, а если семья большая? Дорого выходит. В последние 3 месяца количество продавцов очереди выросло в несколько раз! Скоро вся очередь будет состоять из одних продавцов… Дойдёт до того, что только с оплатой и можно будет пройти».

Есть такие, кто придерживается принципа: «Если я страдаю, значит и остальные должны».

– На самом деле тут кино можно снимать, – делится мужчина, который на днях преодолел границу. – Все уже в курсе, что ночью граница закрывается и очередь уменьшается. Остаётся минимальный состав из дежурных, которые держат очередь. Некоторые занимают место в три ночи, периодически отходят греться в машину. Но это опасно. При возвращении на место чаще всего слышат: вас тут не стояло!

Ещё есть явление, которое очередники называют «пузырем».

– Сначала перед вами вроде 5-10 человек. Но постепенно к каждому подходят родные и друзья, и очередь прилично растягивается, как пузырь, – объясняет суть собеседник.

– Я читала, что люди стоят по 10-20 часов. Почему так долго?

– Потому что пограничники тщательно проверяют вещи. Плюс много умников, которые везут с собой евро. Если найдут, оформляют протокол, выписывают штраф. Считай, по 30 минут на каждого уходит. Из-за нарушителей страдают остальные. Ведь пока с человеком разбираются, очередь встает намертво. И все об этом знают, но всё равно прут и прячут евро. Запрещёнку тащат регулярно. Список чего нельзя – огромный, но люди всё равно пытаются провести хоть что-нибудь на авось. Та же посуда: если в составе алюминий или медь, её придётся оставить. Дерево нельзя. Даже спички! В чатах обсуждали матрёшку, которая, говорят, вообще запрещена. Так что, матрешка виновата.

– Драки случаются?

– Ну так это классика жанра! Обычно ситуация накаляется ближе к входу. Иногда ругаются все со всеми: и те, кто честно стоял, и те, кто честно купил. Нервы у людей сдают, тут и начинается «кино и немцы». В сети рассказывали, как люди занимали очередь, а грелись на парковке в автобусе. Вместо себя оставили пустые тележки. Заняли очередь в три ночи и ушли. Что тут началось! Нард возмущался, мол чего они там сидят в пункте обогрева, пусть возвращаются! Пришлось людям выйти из автобуса. Но ор продолжался. Логика простая: мучится должны все дружно!

Счастливчики, которые преодолели границу, делятся успехами: «Приехали на ночном автобусе в 3.40 ночи. Около границы образовалась большая группа продавцов очереди и несунов. Обстановка была нервная и скандальная. На эстонской границе работало одно окно. На выходе в России нас ждали таксисты. Задрали 500 рублей за 1 км с человека».

До Нового года остаётся две недели, а страсти на границе кипят нешуточные. Дальше – только хуже. И в самой знаменитой очереди Евросоюза сейчас актуальный вопрос не «с кем вы будете встречать праздник?», а «за кем вы стоите?».