Эксперты рассказали, почему японские автомобили быстрее прогревают салон зимой

© За рулем

Об инженерных преимуществах автомобилей из Японии, которые позволяют им создавать уют в салоне значительно быстрее европейских и корейских конкурентов, когда за окном трещит мороз, рассказали эксперты издания Pravda.Ru.

Секрет их успеха кроется в комплексном подходе: в них удачно сочетаются производительные двигатели, быстро выходящие на рабочую температуру, с высококачественными радиаторами отопителя, продуманной системой воздуховодов и отличной теплоизоляцией салона. Благодаря этому салоны марок Lexus, Toyota, Mazda, Honda и Infiniti наполняются теплом значительно быстрее многих европейских и корейских аналогов.

При этом некоторые модели японского автопрома предлагают и функцию дистанционного запуска обогрева, что позволяет сесть в уже прогретый автомобиль. Среди европейцев похвалу экспертов за эффективный обогрев получают в основном премиальные модели, такие как BMW X5/X6 и Mercedes-Benz E-класса, где мощный мотор дополнен интеллектуальным климатом. При этом даже у некоторых именитых брендов, включая Volkswagen и отдельные модели Porsche, владельцы порой отмечают недостаточно быстрый прогрев в сильные холода.

Таким образом, выбирая автомобиль для суровых зим, стоит обращать внимание не только на дизайн и мощность, но и на отзывы владельцев о зимней эксплуатации.

Основными факторами являются тип и объем двигателя, качество материалов отделки и наличие дополнительных опций, вроде подогрева.